Binancе объявила о выходе из РФ: обещает закрыть биржевые сервисы там за несколько месяцев

Криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы, опубликованном 27 сентября.

Отмечается, что покупателем стала компания CommEX. В Binance добавили, что процесс перехода пользователей будет продолжаться до года, а все активы россиян находятся в безопасности.

"Этой продажей Binance полностью выходит из России. В отличие от аналогичных сделок международных компаний в РФ, Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продаж, а также не сохраняет возможности выкупа акций в бизнесе", – говорится в сообщении.

Такой шаг компания объяснила тем, что работа в РФ "несовместима со стратегией Binance по соответствию".

Reuters пишет, что CommEX запустила свою биржу только во вторник, 26 сентября.

Обновлено. Представитель криптобиржи Binance в Украине рассказал в комментарии Delo.ua, что работа платформы в России несовместима со стратегией глобальной компании.

"Работа в России несовместима с комплайнс-стратегией Binance, ведь нашим главным приоритетом является защита наших пользователей и поддержка доверия к нашей платформе. Мы неустанно работали над инвестированием в команды и системы, которые обеспечивают защиту пользователей. Мы вложили большие средства в специалистов, процессы и технологии, отвечающие за комплаенс, и продолжаем концентрироваться на создании ведущих в области глобальных комплаенс-программ и помощи правоохранительным органам", – отметил он.

При этом в компании не раскрывают детали сделки по продаже бизнеса компании CommEX, а также не объясняют, почему выбрали именно этого партнера.

"Мы не раскрываем детали соглашения. Мы не комментируем выбор партнера по этому соглашению", – сказали в Binance в Украине.

В Binance подчеркивают, что в течение следующих нескольких месяцев компания закроет биржевые сервисы и другие бизнес-направления в России.

В то же время влияние на глобальный бизнес Binance ожидается ограниченное:

"Влияние ограничено, поскольку в последнее время мы постепенно сокращали свое присутствие в России", – добавили в украинском представительстве криптобиржи.

Как Binance объясняла работу в РФ?

В декабре 2022 года топ-менеджер Binance Чагри Пойраз в интервью Forbesзаявил, что компания не вышла с российского рынка, потому что в отношении него нет "глобальных санкций", как, например,против Ирана, КНДР, Сирии и Кубы.

При этом он говорил, что Binance работает в РФ с ограничениями.

"Мы очень тщательно следим за операциями, связанными с российскими олигархами, политиками и их окружением, и заблокировали криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников… Они не смогут использовать свои учетные записи для продажи, приобретения или перевода криптоактивов", – отмечал Пойраз.

Весной текущего года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Минюст США выясняет, не нарушила ли Binance или официальные лица компании санкции, связанные с вторжением РФ в Украину.

А в августе компания запретила гражданам России продавать и покупать через свой P2P-сервис любую валюту, кроме рубля. Решение связали с действием 10-го пакета санкций Европейского Союза против РФ.

Российский Forbes писал, что россияне начали активно использовать такие сервисы в 2022 году как инструмент для перевода денег за границу. Это связано с тем, что гражданам страны-агрессора осложнили обычные SWIFT-переводы после начала полномасштабной войны в Украине. С помощью P2P-сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту.

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