Свой или чужой. Почему Binance все сложнее строить бизнес в мире

В последнее время криптобиржа Binance переживает непростые времена. Дело в том, что в нескольких странах мира платформа была вынуждена приостановить бизнес. Более того, в отдельных случаях чиновники приступили к активной проверке деятельности Binance. Аналитики считают, что проблемы в криптобирже начались из-за усиления регулирования рынка криптовалют в Европе. Поэтому редакция Delo.ua решила разобраться, сможет ли Binance адаптировать свой бизнес в новых законодательных условиях и как эта ситуация может отразиться на украинской криптоиндустрии.

Почему биржа Binance не работает в разных странах

Согласно публикациям в мировых медиа, проблемы у Binance начались в основном в начале лета. Давайте попробуем восстановить основные события в разных странах мира.

На Кипре Binance отозвала регистрацию

Binance Cyprus Limited решила отказаться от регистрации в стране. Для этого компания направила соответствующее заявление Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), сообщает регулятор.

Судя по всему, компания решила покинуть Кипр, чтобы сфокусироваться на построении бизнеса в Европе . Такой сценарий реален, поскольку региональный менеджер Binance Илир Ларо отметил, что у криптобиржи пять регулируемых организаций в европейских странах – Швеции, Франции, Польше, Италии, Испании.

"Поскольку MiCa вступает в силу в 2024/2025 годах, мы сосредотачиваемся на подготовке, что означает некоторую консолидацию, чтобы получить паспорт по всей Европе", - отметил Илир Ларо, передает Cointelegraph.

Напомним, Markets in Crypto assets (MiCА) или в переводе "Рынки криптоактивов" – это документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.

В Нидерландах Binance не смогла получить лицензию

Но несмотря на планы масштабировать бизнес в ЕС, криптобиржа Binance вынуждена прекратить работу сразу в нескольких европейских странах. В частности, речь идет о Нидерландах. Компания не смогла получить регистрацию как поставщика услуг виртуальных активов у местных финансовых органов, передает Bloomberg.

"Хотя мы исследовали многие альтернативные пути обслуживания жителей Нидерландов, согласно голландским правилам", - сказали в Binance.

В то же время, представители биржи Binance постараются и дальше получить разрешение на работу в Нидерландах.

В Бельгии Binance запрещают работать

Бельгийское управление финансовых услуг и рынков (FSMA) поручило Binance прекратить деятельность в своей юрисдикции , передает регулятор. Почему возникла такая проблема?

Дело в том, что криптобиржа предлагает и предоставляет услуги обмена в Бельгии между виртуальными и легальными валютами, а также услуги кошельков для хранения из стран, не являющихся членами Европейской экономической зоны. Это и послужило причиной, почему FSMA приказал Binance немедленно прекратить предлагать или предоставлять любые подобные услуги в Бельгии.

"Лицам или компаниям, регулируемым законодательством страны, не являющейся членом Европейской экономической зоны, запрещено предлагать или предоставлять в пределах Бельгии услуги обмена между виртуальными валютами и юридическими валютами или услуги депозитарного кошелька", - отметили представители регулятора.

Несоблюдение этого запрета подлежит уголовным санкциям в соответствии с законодательством Бельгии о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма.

"FSMA считает, что, предлагая такие услуги в Бельгии из стран, не являющихся членами Европейской экономической зоны, Binance нарушает этот запрет", - дополнили в регуляторе.

В Binance отметили, что проанализируют детали сообщения бельгийского регулятора и будут сотрудничать с властями страны и дальше, передает The Block.

В Австрии Binance отзывает лицензию

Криптобиржа Binance решила отозвать заявку на получение лицензии в Управлении финансового рынка Австрии (FMA) , передает FinanceFWD. Официально эту ситуацию не объяснили ни представители регулятора, ни представители компании.

В то же время в Binance отмечают, что продолжают работать в рамках своего планирования.

"Мы не можем поделиться деталями наших разговоров с регуляторами, однако мы по-прежнему стремимся действовать согласно нашим обязательствам, где бы Binance не работала", - отметили менеджеры криптобиржи в комментарии The Block.

В Германии Binance не получит лицензию

Криптобиржа не сможет получить местную лицензию на хранение криптовалют , передает FinanceFWD. Официально немецкий регулятор – Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) – не комментирует эту ситуацию.

Пока неясно, официальная отмена или наблюдатели высказали свое намерение во время продолжающихся переговоров. Но такое решение BaFin может негативно отразиться на дальнейших планах развития Binance в стране.

Дело в том, что хотя компания сможет и дальше работать в Германии, но платформа не имеет права рекламировать свои услуги, поскольку не получит соответствующую лицензию. Это может замедлить приток клиентов и прирост доходов.

Binance говорят, что не могут поделиться деталями дискуссий с немецкими регуляторами, ведь это продолжающийся процесс .

"Мы продолжаем работать над выполнением требований Bafin", - отметили представители биржи криптовалют Binance.

Впоследствии криптобиржа Binance официально отозвала заявление о получении лицензии в Германии , передает Coindesk. В компании сказали, что решили сделать такой шаг раньше времени.

"Ситуация как на мировом рынке, так и в регулировании существенно изменилась. Binance все еще намерена подать заявку на соответствующее лицензирование в Германии, но важно, чтобы наша заявка точно отражала эти изменения", - сказали представители Binance.

В Британии Binance отказалась регистрировать "дочку"

Британская дочерняя компания Binance, которая называется Binance Markets Limited (BLM), отменила регистрацию в Управлении финансового контроля страны (FCA) , сказано на сайте регулятора Это решение вызвано тем, что BLM не осуществляла деятельность в рамках разрешительных документов, говорят в Binance.

"Поскольку эти разрешения вряд ли пригодятся в будущем, Binance Markets Limited решила, что было бы разумно отменить их, в соответствии с рекомендациями FCA по их обновлению", - обратили внимание в Binance, передает Cointelegraph.

Теперь ни одна структура Binance не уполномочена FCA предоставлять услуги в Британии. Но отмена регистрации BLM не влияет на операционную деятельность глобального Binance.

"Это решение не влияет на Binance.com, который не владеет и не управляет никакими криптосервисами в Великобритании и доступен пользователям в Великобритании только на основе обратного обращения", - говорят в Binance.

Во Франции прокуратура проверяет бизнес Binance

Но в некоторых странах мира проблемы в бирже Binance выглядят серьезнее, чем отзыв лицензии или запрет регистрации, поскольку компания проходит проверки в рамках расследований.

Так, французские власти проводят расследование по деятельности криптобиржи , передает Bloomberg. В частности, чиновники планируют проверить, предоставляла ли компания незаконные услуги по цифровым активам, а также проводилось ли через платформу отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.

Недавно представители французских властей посетили офис Binance с проверкой. В компании считается этот визит стандартным процессом и частью работы местного регулятора.

"Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на любом другом рынке, на котором мы работаем", - сказал представитель биржи Binance.

В Австралии власти обыскали офисы Binance

Представители Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) провели обыски в местных офисах криптобиржи Binance , сообщает Bloomberg. Чиновники организовали этот визит в рамках расследования бизнеса платформы, связанной с деривативами .

Дело в том, что в апреле ASIC отменил лицензию Binance Australia на работу с деривативами. В свою очередь, компания заявила, что закрывает местную биржу деривативов, но спотовую платформу оставляет открытой.

Теперь регулятор проверяет работу Binance в части операций с деривативами. Таким образом, ASIC планирует узнать, работала ли платформа в законном режиме и не проводила ли деятельность, которая не соответствует имеющимся лицензиям.

"Мы не можем подтвердить или опровергнуть какие-либо операционные детали, такие как возможные поиски. Поэтому проверка продолжается", - отметили в ASIC.

Между тем, в Binance говорят, что сотрудничают с местными властями и сосредоточены на соблюдении нормативных стандартов страны, чтобы обслуживать австралийских пользователей в рамках разрешений.

В Бразилии Binance будет свидетельствовать о финансовых пирамидах

Местный депутат Альфредо Гаспар предложил вызвать регионального менеджера биржи Binance Гильерме Хаддада Назара в парламентскую комиссию по расследованию деятельности финансовых пирамид, сообщает Portal Do Bitcoin. Назар должен предоставить свидетельства о том, как финансовые пирамиды перемещали свои активы на платформе.

"Очень важно понять его эффективность в стране, а также понять его связь с компаниями, отвечающими в суде за причинение ущерба бразильским потребителям", – говорит Альфредо Гаспар.

В свою очередь, в Binance заявили, что такие показания должны предоставить и другие биржи и финансовые учреждения.

"Учитывая, что мошенники действуют на нескольких биржах одновременно, Binance является биржей, которая больше всего помогла властям в расследованиях и пострадавшим вернуть свои деньги, предлагая постоянную и немедленную поддержку правоохранительным органам и властям", - сказали представители биржи криптовалют.

Биржа Binance ищет специалистов в Европе

После того, как платформа Binance столкнулась с проблемами ведения бизнеса на многих региональных рынках мира, компания решила оптимизировать штат сотрудников, передает The Wall Street Journal. По неофициальным данным, уже уволены 1000 человек . Но процесс идет дальше, поэтому без работы может остаться около трети кадров в Binance. Для понимания: всего в компании работало около 8 тыс. специалистов по всему миру.

В Binance подтверждают эти тренды, но отказываются называть конкретные цифры. Оптимизацию штата представитель компании объясняет необходимостью сосредоточиться на поиске талантов в организации.

"Это не оптимизация численности персонала, а скорее переоценка того, есть ли специалисты с необходимыми навыками и опытом на ключевых ролях", - сказали в Binance.

В то же время Binance планирует расширять бизнес в Европе . В частности, для этого криптобиржа хочет нанять специалиста , разбирающегося в вопросах европейских политик , пишет Cryptopolitan.

"Эта роль будет решающим для формулирования новых политик, стандартов, инструкций и процедур, разработанных специально для европейских операций Binance. Активно решая нормативные требования, ответственный за политику поможет смягчить потенциальные конфликты с органами власти и способствовать прозрачности и соблюдению норм", - пишет веб-исследователь Хасиб Шахин.

Таким образом новый сотрудник биржи Binance должен разработать европейскую стратегию компании и способствовать лучшему взаимопониманию между биржей и регуляторными органами.

Почему у Binance возникли проблемы в мире

Напряжение вокруг Binance возникло в конце 2022 года, когда прекратил существование главный конкурент криптбиржи – FTX, рассказывает Delo.ua старший юрист юридической компании GLS Марина Ускова. К тому же в 2023 году компания столкнулась с атакой регуляторных органов США. В частности, Комиссия по ценным бумагам США (SEC) увидела в коине криптбиржи Binance USD (BUSD) признаки ценной бумаги.

"Эмитент коина Paxos прекратил выпуск токенов и разорвал отношения с торговой платформой. Такая атака со стороны регуляторов обошлась Binance в $1 млрд". Марина Ускова старший юрист юридической компании GLS

В то же время, управляющий партнер украинского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss Тарас Думич отмечает в комментарии Delo.ua, что ситуацию с биржей криптовалют Binance можно рассматривать как еще одно "падающее домино" в серии скандалов и мошеннических расследований и банкротств, последним из которых была ситуация именно с FTX. В этих условиях логично выглядит иск SEC к криптобирже, который стал одной из причин проблем компании.

"Нужно принимать во внимание, что SEC действует в правовом поле, и предъявило иск, не являющийся окончательным решением, и по которому теоретически возможны разные варианты результатов. Но факт обвинений, изложенных в иске SEC, в которых Binance обвиняется в том, что Binance действует в США как нелегальная биржа и нарушает законодательство США о ценных бумагах. Тарас Думыч управляющий партнер украинского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак обращает внимание Delo.ua на начавшееся еще в 2022 году противостояние группы сенаторов из Банковского комитета сената США с биржей Binance. Тогда политики направили в компанию письмо с просьбой объяснить информацию о возможных случаях нарушения политики KYC и AML. В принципе, представители компании все публично опровергли, но сенаторы все равно назвали Binance "питомником незаконной финансовой деятельности".

"А уже в мае 2023 года Минюст США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd по факту возможных нарушений санкционных ограничений, введенных против России. Представители криптобиржи снова все опровергли, однако подключение Минюста США повысило уровень недоверия к Binance и перевело его в политическую плоскость, где решения принимаются гораздо быстрее и они носят более жесткий характер", - говорит Максим Орыщак.

Сможет ли Binance решить проблемы с регуляторами

Если давление правительства США на биржу криптовалют продолжится, минуя возможности мирного урегулирования с выплатой больших штрафов, тогда Binance действительно может стать жертвой американо-китайского противостояния, говорит Максим Орыщак из ЦБТ. В таком случае известная платформа не сможет работать не только в Штатах, но и находящихся в зоне политического влияния Вашингтона странах.

"Тогда на место Binance придет американская криптобиржа Coinbase и другие игроки крипторинка", – акцентирует Орыщак.

Такой расклад может негативно повлиять на мировую криптоиндустрию, поскольку проблемы биржи Binance могут усугубить волатильность на рынке криптовалют, привести к оттоку инвестиций из индустрии и даже спровоцировать гибель других криптокомпаний, говорит Марина Ускова из GLS.

"Проведение крипторепрессий со стороны государственных регуляторов является плохой и непродуктивной идеей, ведь может привести к криптозастою. Первыми пострадавшими будут биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD), далее наступит крушение альткоинов". Марина Ускова старший юрист юридической компании GLS

Так что, если биржа Binance хочет "остаться на плаву", у компании есть единственный выход - это урегулировать спор с SEC, а также выработать с Комиссией путь для регулирования бизнес-деятельности, считает Тарас Думич из Wolf Theiss.

Кроме того, компания должна повышать уровень проверок на отмывание грязных средств на случай обращений со стороны контролирующих органов, добавляет Ускова.

"Несомненно, что регуляторы всех других стран будут внимательно наблюдать за процессом в США. Если он будет решен в США, то повысится шанс для урегулирования деятельности Binance в других странах", - говорит Думич.

В принципе, криптобиржа Binance постарается сделать все необходимое, чтобы решить существующие проблемы с контролирующими органами и закрепиться на рынках развитых стран мира, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua. В частности, для этого платформа проводит оптимизацию штата в компании и ищет специалистов, которые разбираются в европейских политиках. Такая практика целесообразна и понятна.

"Если Binance сможет одним из первых решить проблемы с финансовыми регуляторами разных стран, а также адаптировать свой бизнес под новые законодательные требования и получить необходимые разрешения, тогда компания сможет приблизиться к контролю наибольшей части крипторынка". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Как мировые проблемы Binance могут повлиять на Украину

Финансовый аналитик Максим Орыщак говорит, что Украина как раз относится к группе стран с сильными политическими связями с США. Что это значит? Если будет реализован отрицательный сценарий, то есть биржа Binance не сможет решить проблемы с регуляторами в США и Европе, тогда существует достаточно высокая вероятность того, что компании придется сократить свое присутствие здесь или даже полностью уйти из Украины.

"Поэтому следует следить за новостями. Также уже сейчас не лишним будет подстраховать свои инвестиции в криптовалюте: часть средств следует перевести на криптобиржу Coinbase, а часть – на холодный или программный кошелек". Максим Орыщак аналитик компании "Центр биржевых технологий"

Также эксперты обращают внимание на то, что в ближайшие годы украинским криптоинвесторам нужно будет декларировать свои накопления и доходы в криптовалюте, поскольку в стране должно заработать соответствующее законодательство по виртуальным активам. Понятно, что это правило будет относиться и к клиентам биржи Binance. К сожалению, именно вопрос декларирования может стать проблемой для инвесторов, поскольку в стране нет соответствующей инфраструктуры, которая позволила бы получить справки и другие необходимые документы.