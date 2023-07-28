Свій або чужий. Чому Binance все складніше будувати бізнес у світі

Останнім часом криптобіржа Binance переживає непрості часи. Справа в тому, що в декількох країнах світу платформа була вимушена зупинити бізнес. Більше того, в окремих випадках чиновники розпочали активну перевірку діяльності Binance. Аналітики вважають, що проблеми в криптобіржі розпочалися через посилення регулювання ринку криптовалют в Європі. Тому редакція Delo.ua вирішила розібратися, чи зможе Binance адаптувати свій бізнес в нових законодавчих умовах ЄС та як ця ситуація може відобразитися на українській криптоіндустрії.

Чому біржа Binance не працює в різних країнах

Згідно з публікаціями у світових медіа, проблеми у Binance розпочалися в основному на початку літа. Давайте спробуємо відновити основні події в різних країнах світу.

На Кипрі Binance відкликала реєстрацію

Binance Cyprus Limited вирішила відмовитися від реєстрації в країні. Для цього компанія направила відповідну заяву до Кіпрської комісії з цінних паперів та бірж (CySEC), повідомляє регулятор.

Судячи з усього, компанія вирішила покинути Кіпр, щоб сфокусуватися на побудові бізнесу в Європі . Такий сценарій реальний, оскільки регіональний менеджер Binance Ілір Ларо відмітив, що криптобіржа має п’ять регульованих організацій у європейських країнах – Швеції, Франції, Польщі, Італії, Іспанії.

"Оскільки MiCa набуває чинності у 2024/2025 роках, ми зосереджуємося на підготовці, що означає деяку консолідацію, щоб отримати паспорт у всій Європі", - зазначив Ілір Ларо, передає Cointelegraph.

Нагадаємо, Markets in Crypto assets (MiCА) або в перекладі "Ринки криптоактивів" - це документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС, захищаючи користувачів та інвесторів в цій галузі.

В Нідерландах Binance не змогла отримати ліцензію

Але незважаючи на плани масштабувати бізнес в ЄС, криптобіржа Binance вимушена припинити роботу одразу у декількох європейських країнах. Зокрема, мова йде про Нідерланди. Компанія не змогла отримати реєстрацію як постачальника послуг віртуальних активів у місцевих фінансових органів, передає Bloomberg.

"Хоча ми досліджували багато альтернативних шляхів обслуговування жителів Нідерландів, відповідно до голландських правил", - сказали у Binance.

Водночас з цим, представники біржі Binance намагатимуться й надалі отримати дозвіл на роботу в Нідерландах.

В Бельгії Binance забороняють працювати

Бельгійське управління фінансових послуг та ринків (FSMA) доручило Binance припинити діяльність в своїй юрисдикції , передає регулятор. Чому виникла така проблема?

Справа в тому, що криптобіржа пропонує та надає послуги обміну в Бельгії між віртуальними та легальними валютами, а також послуги гаманців для зберігання з країн, які не є членами Європейської економічної зони. Це й стало причиною, чому FSMA наказав Binance негайно припинити пропонувати або надавати будь-які подібні послуги в Бельгії.

"Особам або компаніям, які регулюються законодавством країни, яка не є членом Європейської економічної зони, заборонено пропонувати або надавати в межах Бельгії послуги обміну між віртуальними валютами та юридичними валюти або послуги депозитарного гаманця", - відмітили представники регулятора.

Недотримання цієї заборони підлягає кримінальним санкціям, відповідно до законодавства Бельгії про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

"FSMA вважає, що, пропонуючи такі послуги в Бельгії з країн, які не є членами Європейської економічної зони, Binance порушує цю заборону", - доповнили в регуляторі.

В Binance відмітили, що проаналізують деталі повідомлення бельгійського регулятора та будуть співпрацювати із владою країни й в подальшому, передає The Block.

В Австрії Binance відкликає ліцензію

Криптобіржа Binance вирішила відкликати заявку на отримання ліцензії в Управлінні фінансового ринку Австрії (FMA) , передає FinanceFWD. Офіційно цю ситуацію не роз’яснили ні представники регулятора, ні представники компанії.

Водночас з цим, в Binance відмічають, що продовжують працювати в рамках свого планування.

"Ми не можемо поділитися деталями наших розмов із регуляторами, однак ми як і раніше прагнемо діяти, згідно з нашими зобов’язаннями, де б Binance не працювала", - зазначили менеджери криптобіржі в коментарі The Block.

В Німеччині Binance не отримає ліцензію

Криптобіржа не зможе отримати місцеву ліцензію на зберігання криптовалют , передає FinanceFWD. Офіційно німецький регулятор - Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) – не коментує цю ситуацію.

Поки незрозуміло, чи це офіційне скасування чи наглядачі висловили свій намір під час переговорів, що тривають. Але таке рішення BaFin може негативно вплинути на подальші плани розвитку Binance в країні.

Справа в тому, що хоча компанія зможе й далі працювати в Німеччині, але платформа не має права рекламувати свої послуги, оскільки не отримає відповідну ліцензію. Це може сповільнити приток клієнтів та приріст доходів.

В Binance кажуть, що не можуть поділитися деталями дискусій з німецькими регуляторами, адже це триваючий процес.

"Ми продовжуємо працювати над виконанням вимог Bafin", - зазначили представники біржі криптовалют Binance.

Згодом криптобіржа Binance офіційно відкликала заяву про отримання ліцензії в Німеччині , передає Coindesk. В компанії сказали, що вирішили зробити такий крок завчасно.

"Ситуація як на світовому ринку, так і в регулюванні істотно змінилася. Binance все ще має намір подати заявку на відповідне ліцензування в Німеччині, але важливо, щоб наша заявка точно відображала ці зміни", - сказали представники Binance.

У Британії Binance відмовилась реєструвати "дочку"

Британська дочірня компанія Binance, що має назву Binance Markets Limited (BLM), відмінила реєстрацію в Управлінні фінансового контролю країни (FCA) , сказано на сайті регулятора. Це рішення викликано тим, що BLM не вела діяльність в рамках дозвільних документів, кажуть у Binance.

"Оскільки ці дозволи навряд чи знадобляться в майбутньому, Binance Markets Limited вирішила, що було б розумно скасувати їх, відповідно до рекомендацій FCA щодо їх оновлення", - звернули увагу у Binance, передає Cointelegraph.

Тепер жодна структура Binance не уповноважена FCA надавати послуги у Британії. Але скасування реєстрації BLM не впливає на операційну діяльність глобального Binance.

"Це рішення не впливає на Binance.com, який не володіє та не керує жодними криптосервісами у Великій Британії та доступний користувачам у Великій Британії лише на основі зворотного звернення", - кажуть у Binance.

У Франції прокуратура перевіряє бізнес Binance

Але в деяких країнах світу проблеми в біржі Binance виглядають більш серйозно, ніж відклик ліцензії чи заборона реєстрації, оскільки компанія проходить перевірки в рамках розслідувань.

Так, французька влада проводить розслідування щодо діяльності криптобіржі , передає Bloomberg. Зокрема, чиновники планують перевірити, чи надавала компанія незаконні послуги стосовно цифрових активів, а також чи проводилось через платформу відмивання грошей при обтяжуючих обставинах.

Нещодавно представники французької влади відвідали офіс Binance з перевіркою. В компанії вважають цей візит стандартним процесом та частиною роботи місцевого регулятора.

"Ми дотримуємося всіх законів у Франції, як і на будь-якому іншому ринку, на якому ми працюємо", - сказав представник біржі Binance.

В Австралії влада обшукала офіси Binance

Представники Комісії з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) провели обшуки в місцевих офісах криптобіржі Binance , повідомляє Bloomberg. Чиновники організували цей візит в рамках розслідування бізнесу платформи, що пов’язаний з деривативами.

Справа в тому, що в квітні ASIC скасував ліцензію Binance Australia на роботу з деривативами. Своєю чергою, компанія заявила, що закриває місцеву біржу деривативів, але спотову платформу залишає відкритою.

Тепер регулятор перевіряє роботу Binance в частини операцій з деривативами. Таким чином, ASIC планує дізнатися, чи працювала платформа в законному режимі та чи не проводила діяльність, що не відповідає наявним ліцензіям.

"Ми не можемо підтвердити або спростувати будь-які операційні деталі, такі як можливі пошуки. Тому перевірка триває", - зазначили в ASIC.

Тим часом в Binance кажуть, що співпрацюють з місцевою владою та зосереджені на дотриманні нормативних стандартів країни, щоб обслуговувати австралійських користувачів в рамках дозволів.

В Бразилії Binance буде свідчити щодо фінансових пірамід

Місцевий депутат Альфредо Гаспар запропонував викликати регіонального менеджера біржі Binance Гільєрме Хаддад Назара до парламентської комісії з розслідування діяльності фінансових пірамід , повідомляє Portal Do Bitcoin. Назар мав надати свідчення стосовно того, як фінансові піраміди переміщали свої активи на платформі.

"Дуже важливо зрозуміти його ефективність у країні, а також зрозуміти його зв’язок з компаніями, які відповідають у суді за заподіяння шкоди бразильським споживачам", – каже Альфредо Гаспар.

Своєю чергою, в Binance заявили, що такі свідчення мають надати й інші біржі та фінансові установи.

"Враховуючи, що шахраї діють на кількох біржах одночасно, Binance є біржею, яка найбільше допомогла владі в розслідуваннях і потерпілим повернути свої гроші, пропонуючи постійну та негайну підтримку правоохоронним органам і владі", - сказали представники біржі криптовалют.

Біржа Binance шукає фахівців в Європі

Після того, як платформа Binance зіткнулась з проблемами ведення бізнесу на багатьох регіональних ринках світу, компанія вирішила оптимізуувати штат співробітників, передає The Wall Street Journal. За неофіційними даними, вже звільнено 1000 людей . Але процес йде далі, тому без роботи може залишитися десь третина кадрів в Binance. Для розуміння: всього у компанії працювало біля 8 тис. фахівців по всьому світу.

В Binance підтверджують ці тренди, але відмовляються називати конкретні цифри. Оптимізацію штату представник компанії пояснює необхідністю зосередитися на пошуку талантів в організації.

"Це не оптимізація чисельності персоналу, а скоріше переоцінка того, чи маємо фахівців з необхідними навичками та досвідом на ключових ролях", - сказали у Binance.

Водночас з цим, Binance планує розширяти бізнес у Європі . Зокрема, для цього криптобіржа хоче найняти фахівця, що розбирається в питаннях європейських політик , пише Cryptopolitan.

"Ця роль матиме вирішальне значення для формулювання нових політик, стандартів, інструкцій і процедур, розроблених спеціально для європейських операцій Binance. Активно вирішуючи нормативні вимоги, відповідальний за політику допоможе пом’якшити потенційні конфлікти з органами влади та сприяти прозорості та дотриманню норм", - пише веб-дослідник Хасіб Шахін.

Таким чином, новий співробітник біржі Binance має розробити європейську стратегію компанії та сприяти кращому взаєморозумінню між біржею та регуляторними органами.

Чому в Binance виникли проблеми у світі

Напруга навколо Binance виникла в кінці 2022 року, коли припинив існування головний конкурент кріптобіржі – FTX, розповідає Delo.ua старший юрист юридичної компанії GLS Марина Ускова. До того ж, у 2023 році компанія стикнулась з атакою регуляторних органів США. Зокрема, Комісія з цінних паперів Сполучених Штатів (SEC) побачила у коїні кріптобіржі Binance USD (BUSD) ознаки цінного паперу.

"Емітент коїну Paxos припинив випуск токенів та розірвав відносини з торгівельною платформою. Така атака з боку регуляторів обійшлась Binance в $1 млрд". Марина Ускова старший юрист юридичної компанії GLS

Водночас з цим, керуючий партнер українського офісу міжнародної юридичної фірми Wolf Theiss Тарас Думич зазначає в коментарі Delo.ua, що ситуацію із біржою криптовалют Binance можна розглядати як ще одне "падаюче доміно" в серії скандалів та шахрайських розслідувань та банкрутств, останнім із яких була ситуація саме із FTX. В цим умовах логічно виглядає позов SEC до криптобіржі, який теж став однією із причин проблем компанії.

"Потрібно приймати до уваги, що SEC діє в правовому полі, і пред’явило позов, який не є остаточним рішенням, і по якому теоретично можливі різні варіанти результатів. Але факт звинувачень викладених у позові SEC, в яких Binance звинувачується в тому, що Binance діє в США як нелегальна біржа та порушує законодавство США про цінні папери". Тарас Думич керуючий партнер українського офісу міжнародної юридичної фірми Wolf Theiss

Своєю чергою, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак звертає увагу Delo.ua на протистояння групи сенаторів з Банківського комітету сенату США із біржею Binance, що розпочалося ще в 2022 році. Тоді політики надіслали до компанії листа з проханням пояснити інформацію про можливі випадки порушення політики KYC та AML. В принципі, представники компанії все публічно спростували, але сенатори все одно назвали Binance "розсадником незаконної фінансової діяльності".

"А вже у травні 2023 року Мін'юст США розпочав розслідування щодо материнської компанії Binance Holdings Ltd за фактом можливих порушень санкційних обмежень, введених проти Росії. Представники криптобіржі знову все спростували, проте підключення Мін'юсту США підвищило рівень недовіри до Binance і перевело його в політичну площину, де рішення ухвалюються набагато швидше і вони мають жорсткіший характер", - говорить Максим Орищак.

Чи зможе Binance вирішити проблеми з регуляторами

Якщо тиск уряду США на біржу криптовалют продовжиться, минаючи можливості мирного врегулювання з виплатою великих штрафів, тоді Binance дійсно може стати жертвою американсько-китайського протистояння, говорить Максим Орищак з ЦБТ. В такому випадку відома платформа не зможе працювати не тільки в Штатах, а й країнах, що знаходяться в зоні політичного впливу Вашингтону.

"Тоді на місце Binance прийде американська криптобіржа Coinbase та інші гравці крипторинку", - акцентує Орищак.

Такий розклад може негативно вплинути на світову криптоіндустрію, оскільки проблеми біржі Binance можуть посилити волатильність на ринку криптовалют, призвести до відтоку інвестицій з індустрії та навіть спровокувати загибель інших криптокомпаній, каже Марина Ускова з GLS.

"Проведення крипторепресій зі сторони державних регуляторів являється поганою та непродуктивною ідеєю, адже може призвести до криптозастою. Першими постраждалими будуть біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) та Binance USD (BUSD), далі наступить крах альткоїнів". Марина Ускова старший юрист юридичної компанії GLS

Тож, якщо біржа Binance хоче "залишитися на плаву", компанія має єдиний вихід - це врегулювати спір із SEC, а також виробити із Комісією шлях для регулювання бізнес-діяльності, вважає Тарас Думич з Wolf Theiss.

Крім того, компанія має підвищувати рівень щодо перевірок на відмивання брудних коштів на випадок звернень з боку контролюючих органів, додає Ускова.

"Немає сумніву, що регулятори всіх інших країн будуть уважно спостерігати за процесом в США. Якщо він буде вирішеним в США, то підвищиться шанс для врегулювання діяльності Binance в інших країнах", - говорить Думич.

В принципі, криптобіржа Binance намагатиметься зробити все необхідне, щоб вирішити існуючі проблеми з контролюючими органами та закріпитися на ринках розвинених країн світу, говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua. Зокрема, для цього платформа проводить оптимізацію штату в компанії та шукає фахівців, які розуміються на європейських політиках. Така практика є доцільної та зрозумілою.

"Якщо Binance зможе однією з перших вирішити проблеми із фінансовими регуляторами різних країн, а також адаптувати свій бізнес під нові законодавчі вимоги та отримати необхідні дозволи, тоді компанія зможе наблизитися до контролю найбільшої частини крипторинку". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Як світові проблеми Binance можуть вплинути на Україну

Фінансовий аналітик Максим Орищак говорить, що Україна саме належить до групи країн із сильними політичними зв'язками зі США. Що це означає? Якщо буде реалізовано негативний сценарій, тобто біржа Binance не зможе вирішити проблеми із регуляторами у США та Європі, тоді існує досить висока ймовірність того, що компанії доведеться скоротити свою присутність тут або навіть повністю піти з України.

"Тому варто слідкувати за новинами. Також вже зараз не зайвим буде підстрахувати свої інвестиції у криптовалюті: частину коштів варто перевести на криптобіржу Coinbase, а частину - на холодний чи програмний гаманець". Максим Орищак аналітик компанії "Центр біржових технологій"

Також експерти звертають увагу на те, що найближчі роки українським криптоінвесторам потрібно буде декларувати свої накопичення та доходи в криптовалюті, оскільки в країні має запрацювати відповідне законодавство щодо віртуальних активів. Зрозуміло, що це правило стосуватиметься й клієнтів біржі Binance. На жаль, саме питання декларування може стати проблемою для інвесторів, оскільки в країні немає відповідної інфраструктури, яка б дозволила отримати довідки та інші потрібні документи.