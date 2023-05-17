Влітку біткоїн може вирости $35-40 тис. – експерти

З середини квітня біткоїн почав дешевшати: за даними сайту Coinmarketcap, якщо 14-го квітня курс крипти складав $30,8 тис., то вже 11-го травня він упав до у $27,4 тис. Але експерти вважають, що влітку "монета" проб’є відмітку у $30 тис. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Crypto summer. Які пригоди планує криптовалюта на канікулах".

Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, відмітка у $30 тис. стала для біткоїну своєрідним показником рівноваги.

"Це трохи вище за рівень собівартості майнінгу, але так суттєво високо, щоб усі майнери були щасливі. У будь-якому випадку це зона, де у покупців ще недостатньо коштів рушити ринок вгору і утримувати його у разі продажів, що починаються", - говорить Шевчишин.

На думку експерта, зараз у глобальному світі інфляція та висока вартість капіталу звузила можливості для венчурного та агресивного інвестування, а деякі навіть шукають можливості вийти в кеш. Тому коли надається така можливість – інвестори продають криптоактиви.

З цим згоден й аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, який пояснює курсові коливання ВТС відсутністю зачущих новин з США, які спровокували б волатильність на фінансових ринках.

"Як тільки буде вирішена ситуація щодо стелі державного боргу США або з'являться нові непередбачувані рішення щодо монетарної політики Америки, можна очікувати, що зростання ціни продовжиться з прицілом на $36 тис. Влітку ми чекаємо на підвищення ціни, але амбіцій зростання на рівень у 70 тисяч поки немає", - каже Максим Орищак.

На даний момент Шевчишин також не вірить в зростання біткоїну до $70 тис. Він вважає, щов середньостроковому горизонті ціна "монети" у діапазоні в $35-40 тис. виглядає більш реалістично.

"Але для початку крипторинку треба вирішити питання з ліквідністю, тобто, вільними грошима, щоб "виштовхати" курс біткоїну на ці рівні", - попереджає Шевчишин.

Своєю чергою, іноземні експерти у квітневому огляді порталу Finder дішли висновку, що до кінця 2023 року Bitcoin коштуватиме $35,4 тис., а у 2025 році цей показник зросте до $99,7 тис. Для цього прогнозу своє бачення надали 32 фахівця у криптогалузі.

Більше про те, що очікує криптовалюти влітку, читайте у статті Delo.ua "Crypto summer. Які пригоди планує криптовалюта на канікулах".