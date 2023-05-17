Летом биткоин может вырасти $35-40 тыс. – эксперты

С середины апреля биткоин начал дешеветь: по данным сайта Coinmarketcap, если 14 апреля курс крипты составлял $30,8 тыс., то уже 11 мая он упал до $27,4 тыс. Но эксперты считают, что летом "монета" пробьет отметку в $30 тыс. Об этом издание Delo.ua рассказывает в статье "Crypto summer. Какие приключения планирует криптовалюта на каникулах".

Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин, отметка в $30 тыс. стала для биткоина своеобразным показателем равновесия.

"Это немного выше уровня себестоимости майнинга, но так существенно высоко, чтобы все майнеры были счастливы. В любом случае это зона, где у покупателей еще недостаточно средств двинуть рынок вверх и удерживать его в случае начинающихся продаж", - говорит Шевчишин.

По мнению эксперта, сейчас в глобальном мире инфляция и высокая стоимость капитала сузили возможности для венчурного и агрессивного инвестирования, а некоторые даже ищут возможность выйти в кэш. Поэтому, когда предоставляется такая возможность – инвесторы продают криптоактивы.

С этим согласен и аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, объясняющий курсовые колебания ВТС отсутствием зачатых новостей из США, которые бы спровоцировали волатильность на финансовых рынках.

"Как только будет решена ситуация по потолку государственного долга США или появятся новые непредсказуемые решения по монетарной политике Америки, можно ожидать, что рост цены продолжится с прицелом на $36 тыс. Летом мы ждем повышения цены, но амбиций роста на уровень в 70 тысяч пока нет", – говорит Максим Орищак.

В настоящее время Шевчишин также не верит в рост биткоина до $70 тыс. Он считает, что в среднесрочном горизонте цена "монеты" в диапазоне в $35-40 тыс. выглядит более реалистично.

"Но для начала крипторинку нужно решить вопрос с ликвидностью, то есть свободными деньгами, чтобы "вытолкнуть" курс биткоина на эти уровни", - предупреждает Шевчишин.

В свою очередь, иностранные эксперты в апрельском обзоре портала Finder пришли к выводу , что к концу 2023 года Bitcoin будет стоить $35,4 тыс., а в 2025 году этот показатель вырастет до $99,7 тыс. Для этого прогноза свое видение предоставили 32 специалиста в криптотрасли.

Больше о том, что ожидает криптовалюта летом , читайте в статье Delo.ua "Crypto summer. Какие приключения планирует криптовалюта на каникулах".