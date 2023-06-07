Регулятор США вимагає заморозити активи Binance

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звернулася до федерального суду з проханням видати наказ про тимчасове заморожування американських активів криптовалютної біржі Binance.

SEC опублікувала відповідний документ, Binance відповіла в Twitter.

Регулятор звинувачує Binance у "багаторічних неправомірних діях". Йдеться про порушення законодавства США та "ухилення від регуляторного нагляду".

Зокрема, SEC стверджує, що Binance штучно завищувала обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала доступ клієнтів із США до своєї платформи та вводила в оману інвесторів щодо своїх засобів контролю за ринком.

Binance є міжнародною криптобіржою і заявляє, що позов SEC стосується лише американської філії. Binance.US в свою чергу заявила, що активи клієнтів залишаться в безпеці , а платформа продовжуватиме здійснювати операції. Компанія готова захищати свої інтереси в суді.

Нагадаємо, раніше CFTC подала позов до суду на Binance, її співзасновника Чанпена Чжао, звинувативши його в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі. Цей позов позначився на стані криптовалюти. Bitcoin різко подешевшав майже на тисячу доларів, але пізніше частково стабілізувався.

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