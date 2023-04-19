Криптобіржа Binance скасувала ліміти для облікових записів росіян — ЗМІ

Російські видання, що контролюються урядом країни-агресора, повідомляють, що найбільша криптобіржа Binance скасувала обмеження на граничну вартість активів на балансі криптогаманців, що належать громадянам РФ.

Про це повідомив новинний портал Meduza.

Уточнюємо, що криптобіржа запровадила обмеження для росіян в 10 тис євро навесні 2022 року через санкції Євросоюзу.

Нещодавно користувачам з РФ техпідтримка повідомила, що на їхніх акаунтах "відсутні будь-які обмеження, можна здійснювати депозит, не турбуючись про ліміт коштів".

Після запровадження ліміту Binance переводила клієнтів, на рахунках яких знаходилося понад 10 тис євро, в режим "тільки для виведення коштів". Така помітка означала, що ці клієнти не могли торгувати на біржі або вносити додаткові кошти на свої рахунки.

Згодом, за інформацією росЗМІ, таким клієнтами нібито повернули всі можливості, які були обмежені раніше. На облікових записах зникли позначки про обмеження. В техпідтримці повідомили, що нібито можна здійснювати депозит "не турбуючись про ліміт коштів". Біржа прямо не спростувала повідомлення про скасування лімітів.

В коментарі для Delo.ua Binance повідомила, що дотримується правил глобальних санкцій і застосовує санкції до людей, організацій і країн, які були внесені міжнародним співтовариством до чорного списку, забороняючи таким суб’єктам доступ до платформи Binance. В компанії зазначили, що слідкують за запровадженням нових санкцій та дотримуються їх в своїй роботі.

"Відповідно до десятого пакету обмежувальних заходів ЄС проти Росії доступ до купівлі та продажу доларів США та євро на P2P-платформі Binance для громадян Росії, а також будь-яких фізичних осіб, які проживають у Росії, незалежно від національності, заборонено", — повідомила пресслужба біржі.

В компанії також додали, що мають команду, яка контролює дотримання санкцій. Уточнюємо, що частина антиросійських санкцій ЄС поширюється на користувачів з Криму, "ДНР"/"ЛНР".

Нагадаємо, раніше комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, її співзасновника Чанпена Чжао, звинувативши його в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.

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