Криптобиржа Binance отменила лимиты для учетных записей россиян - СМИ

Российские издания, контролируемые правительством страны-агрессора, сообщают, что крупнейшая криптобиржа Binance упразднила ограничения на предельную стоимость активов на балансе криптогаманцев, принадлежащих гражданам РФ.

Об этом сообщил новостной портал Meduza.

Уточняем, что криптобиржа ввела ограничения для россиян в 10 тыс. евро весной 2022 года из-за санкций Евросоюза.

Недавно пользователям из РФ техническая поддержка сообщила, что на их аккаунтах "отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств".

После введения лимита Binance переводила клиентов, на счетах которых находилось более 10 тыс. евро, в режим "только для вывода средств". Такая пометка означала, что эти клиенты не могли торговать на бирже или вносить дополнительные денежные средства на свои счета.

Впоследствии, по информации росСМИ, таким клиентам якобы вернули все ограниченные ранее возможности. На аккаунтах исчезли отметки об ограничениях. В техподдержке сообщили, что якобы можно осуществлять депозит "не беспокоясь о пределе средств". Биржа прямо не опровергла сообщение об отмене лимитов.

В комментарии для Delo.ua Binance сообщила, что соблюдает правила глобальных санкций и применяет санкции к людям, организациям и странам, которые были внесены международным сообществом в черный список, запрещая таким субъектам доступ к платформе Binance. В компании отметили, что следят за введением новых санкций и соблюдают их в своей работе.

"В соответствии с десятым пакетом ограничительных мер ЕС против России доступ к покупке и продаже долларов США и евро на P2P-платформе Binance для граждан России, а также любых физических лиц, проживающих в России, независимо от национальности, запрещен", — сообщила пресс-служба биржи.

В компании также добавили, что у них есть команда, которая контролирует соблюдение санкций. Уточняем, что часть антироссийских санкций ЕС распространяется на пользователей из Крыма "ДНР"/"ЛНР".

Напомним, ранее комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао, обвинив его в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.

Источник фото: ua.depositphotos.com