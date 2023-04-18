Команда платформы Binance.US решила завершить торговлю "монетой" TRON (TRX) на американском крипторинке. Такое решение выглядит странно, поскольку цифровой актив хорошо известен инвесторам и занимает 16-е место в топ-100 криптовалют, имеющих наибольшую капитализацию в мире. Почему Binance.US отказывается от TRX и стоит ли оставлять эту «монету» в своем криптопортфеле, читайте в материале Delo.ua.

С чего все началось

12 апреля компания Binance.US опубликовала решение об исключении из торгов токена Tron на американской платформе. Все процессы будут завершены и вступят в силу с 18 апреля.

Что такое TRON и TRX TRON – это децентрализованная платформа для развлекательного контента. Она основана на блокчейне и использует токен TRX (Tronix). Этот проект основал в 2017 году Джастин Сан, предприниматель из Китая. Также в рамках проекта разработчики могут создавать децентрализованные программы. Сейчас TRX торгуется на многих криптовалютных биржах мира. "Монета" с показателем в $5,96 млрд занимает 16 место в топ-100 криптовалют с крупнейшей капитализацией в мире.

Команда Binance.US официально объяснила свои действия необходимостью периодически пересматривать каждый цифровой актив, чтобы убедиться, соответствуют ли монеты необходимым стандартам качества.

Процесс мониторинга цифровых активов разработан для того, чтобы реагировать на изменения рынка и регулирования. Когда цифровой актив больше не соответствует нашим высоким стандартам или изменяются отраслевые обстоятельства, мы проводим углубленный анализ и оцениваем, нужны ли дальнейшие действия. К примеру, удаление из списка. Binance.US американская криптобиржа

Также Binance.US отмечает, что во время проверки «монет» учитываются следующие факторы:

Изменения в профиле риска токена цифровых активов.

Вклад в здоровую и стойкую крипто-экосистему.

Объем торгов и ликвидность.

Регуляторный статус США.

Выразительное прогрессирование и рост активности развития.

Изменения устойчивости сети от внешних или внутренних атак.

Стабильность сети/умного договора.

Уровни привлечения общины.

Доказательства неэтичного/мошеннического поведения или халатности.

Как отреагировал крипторынок

Новость о снятии Tron с торгов на бирже Binance.US оказала негативное влияние на курс "монеты". 12 апреля курс актива упал где-то на 5%. В целом, в течение недели стоимость TRX изменялась следующим образом:

10 апреля – накануне новости – торгуется в пределах $0,067 .

. 12 апреля - в день решения Binance.US – падение с $0,066 до $0,063 .

. 17 апреля – несколько дней спустя - торгуется в пределах $0,066 .

Новости от Binance.US не повлияли на стойкость токена TRX

Если же посмотреть на изменение курса TRX в годовом разрезе, то можно увидеть, что этот актив умеет сохранять среднюю стоимость на рынке, несмотря на резкие колебания в определенные периоды времени. Есть, если 21 апреля 2022 года Tron стоил $0,062, то уже 17 апреля 2023 года он достиг $0,066. . Такие показатели явно говорят об стойкости "монеты".

Токен TRON демонстрирует стабильный курс в течение года

Почему курс TRON ведет себя спокойно

Решение Binance.US не оказывает глобального влияния на токен. Источник: depositphotos

Стабильное поведение TRX не удивляет, поскольку на курс влияет несколько факторов.

Первое. Сам основатель «монеты» TRX Джастин Сан считает, что снятие с торгов актива на платформе Binance.US существенно не влияет на индустрию . Его мнение опубликовало издание The Block.

Я хочу отметить, что это относительно небольшое влияние на рынок TRX, поскольку объем торгов Binance.US составляет менее $2 млн. Текущий общий объем торгов TRX составляет около $400 млн в день. Джастин Сан основатель TRON

Второе. Хотя токен TRON больше не торгуется на криптобирже Binance.US, «монета» по-прежнему находится в листинге платформы Binance. com . Эту информацию изданию Delo.ua подтвердили в пресс-службе проекта Binance.com по состоянию на 17 апреля.

«Binance.com и Binance.US являются отдельными юридическими лицами. Binance.US работает независимо от Binance.com», – отметили Delo.ua в пресс-службе Binance.сом.

К сожалению, на наш запрос пресс-служба проекта Binance.US не предоставила ответов.

Также Delo.ua посмотрело, как торгуется пара TRX/USDT на криптобирже Binance.com . В целом, соглашения проходили достаточно спокойно, не было заметно каких-либо панических действий со стороны инвесторов.

17 апреля торги TRX проходили на Binance.com в спокойном режиме

Третье. До сих пор точно неизвестно, почему же именно платформа Binance.US отказалась торговать TRON в США . В компании официально не назвали причин, спровоцировавших это решение.

Что думают аналитики

Эксперты крипторинка уверены, что проект TRON стал проблемным для Binance.US из-за большого внимания к «монете» со стороны регуляторных органов США.

«Токен Tron TRX был исключен из списка Binance.US. Это произошло через несколько недель после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Джастина Сана из Tron из-за обвинений в продаже и раздаче незарегистрированных ценных бумаг, мошенничестве и манипулировании рынком с использованием токена TRX», - объясняет аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орыщак .

Согласен с этим и финансовый аналитик Андрей Шевчишин, назвавший решение Binance.US политическим и репутационным.

Посмотрим, как будут вести себя другие биржи. Здесь также важно первым среагировать на событие, кто последний – тот гасит свет – получает самые плохие котировки. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Стоит отметить, что в апреле в соцсети Твиттер появились слухи о том, что основатель Tron Джастин Сан был арестован в Гонконге по неизвестным причинам. Но предприниматель опроверг слухи , написав в Твиттере цифру 4-е, что означает фейковые новости.

Также после решения Binance.US отказаться от торгов TRX стало известно, что SEC вызывает Джастина Сана в суд , чтобы он дал показания по делу о незаконной торговле "монетами". Топ-менеджер имеет 21 день, чтобы дать ответ. В противном случае суд планирует вынести заочное решение по этому делу. Оно предусматривает «наказание, связанное с вероятными нарушениями законодательства о ценных бумагах».

Как видим, следует наблюдать за тем, как дальше будут развиваться события.

На что должны обратить внимание инвесторы

Эксперты рекомендуют следить за криптоновостями. Источник: depositphotos

Усиление внимания регуляторных органов США к Binance.US и токену Tron должно научить инвесторов тщательно следить за новостями на крипторынку, считает Максим Орыщак.

По его мнению, вопрос регулирования именно в США является весомым аргументом для колебания цен на разные активы. Поэтому новости по теме регулирования должны быть в фокусе наравне со статистическими данными из Америки.

Как видно из примера TRX, резкие запреты хождения актива могут произойти в любой момент. На будущее это мощный сигнал, что при появлении плохих юридических новостей о каком-либо из проектов, трейдеры-спекулянты будут избавляться от токена, поэтому цена будет резко идти вниз. Максим Орыщак аналитик "Центр биржевых технологий"

Но в целом Орыщак считает TRON достойным проектом, так что не стоит отказываться от этой «монеты» в своем портфеле.

«Манипулирование рынком или отмывание денег – это проблемы, которые не устраивают правительство, но не важны для тех, кто работает с этим инструментом. И пока нет единой системы регулирования крипторинка по всему миру, подобные случаи будут происходить, но без разрушительных штрафных санкций закрытия компаний ждать не стоит», - говорит эксперт.

Как же оградить криптопортфель от плохих новостей? Орыщак рекомендует мониторить информационное поле вокруг тех «монет», которые интересны для инвестирования.

Нужно подписаться на все новостные рассылки и соцсети крипторинка, официальные паблики проекта, куда вы инвестировали деньги, и органы, регулирующие индустрию. Максим Орыщак аналитик "Центр биржевых технологий"

Как защитить криптоденьги от рисков

Рынок криптовалют «лихорадит» каждый день, поэтому пригодятся советы по защите цифровых активов от различных форс-мажоров. Юристка Stron Legal Services Карина Клименко собрала топ-5 полезных рекомендаций, которые помогут сохранить крипту.

Первое. Пользуйтесь "холодными" кошельками .

Что такое "холодные" кошельки Это аппаратные устройства, которые хранят ваши криптоденьги офлайн. Они обеспечивают больший уровень безопасности по сравнению с подключаемыми к Интернету "горячими" кошельками. Для доступа к крипто деньгам в "холодном" кошельке нужен физический доступ к устройству, что делает его менее уязвимым к хакерским атакам.

Второе. Сохраняйте приватные ключи офлайн.

Что такое приватный ключ Это информация, которая дает доступ к криптоденьгам. Хранение приватного ключа офлайн (на бумажном носителе) уменьшает его уязвимость к хакерским атакам.

Третье. Не доверяйте криптоденьги недостоверным интернет-ресурсам .

Перед тем как вкладывать деньги в криптовалюту, нужно убедиться, что вы пользуетесь надежным интернет-ресурсом. Проверьте репутацию используемой биржи или кошелька. Карина Клименко Юристка Stron Legal Services

Четвертое. Пользоваться сильными паролями и двухфакторной аутентификацией . Это поможет усилить защиту от хакерских атак. В частности, двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный защитный слой, требуя подтверждения входящих данных через дополнительный шаг, такой как, например, отправка кода на ваш телефон.