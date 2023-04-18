Чи хитається TRON. Чому Binance.US більше не хоче торгувати TRX

Команда платформи Binance.US вирішила завершити торгівлю «монетою» TRON (TRX) на американському крипторинку. Таке рішення виглядає дивно, оскільки цифровий актив добре відомий інвесторам та посідає 16-е місце серед 100 криптовалют, що мають найбільшу капіталізацію у світі. Чому Binance.US відмовляється від TRX та чи варто залишати цю «монету» у своєму криптопортфелі, читайте в матеріалі Delo.ua.

Що сталося

12 квітня компанія Binance.US опублікувала рішення про виключення з торгів токена Tron на американській платформі. Всі процеси будуть завершені та вступлять в силу з 18 квітня.

Що таке TRON та TRX TRON – це децентралізована платформа для розважального контенту. Вона заснована на блокчейні та використовує токен TRX (Tronix). Цей проект заснував у 2017 році Джастін Сан, підприємець з Китаю. Також в межах проєкту розробники можуть створювати власні децентралізовані програми. Зараз TRX торгується на багатьох криптовалютних біржах світу. «Монета» із показником у $5,96 млрд займає 16 місце у топ-100 криптовалют із найбільшою капіталізацією у світі.

Команда Binance.US офіційно пояснила свої дії необхідністю періодично переглядати кожен цифровий актив, щоб переконатися, чи відповідають монети необхідним стандартам якості.

"Процес моніторингу цифрових активів розроблений так, щоб реагувати на зміни ринку та регулювання. Коли цифровий актив більше не відповідає нашим високим стандартам або галузеві обставини змінюються, ми проводимо поглиблений аналіз та оцінюємо, чи потрібні подальші дії. Наприклад, видалення зі списку" - заявили в компанії.

Також Binance.US наголошує, що під час перевірки «монет» враховує такі фактори:

Зміни в профілі ризику токена цифрових активів.

Внесок у здорову та стійку крипто-екосистему.

Обсяг торгів і ліквідність.

Регуляторний статус у США.

Виразне прогресування і зростання активності розвитку.

Зміни в стійкості мережі від зовнішніх або внутрішніх атак.

Стабільність мережі/розумного контракту.

Рівні залучення громади.

Докази неетичної/шахрайської поведінки або недбалості.

Як відреагував крипторинок

Новина про зняття Tron з торгів на біржі Binance.US негативно вплинула на курс "монети". 12 квітня курс активу впав десь на 5%. В цілому, протягом тижня вартість TRX змінювалась наступним чином:

10 квітня - до новини - торгується у межах $0,067 .

. 12 квітня - у день рішення Binance.US – падіння з $0,066 до $0,063 .

. 17 квітня – декілька днів потому - торгується у межах $0,066 .

Новини від Binance.US не вплинули на стійкість токену TRX

Якщо ж подивитися на зміну курсу TRX у річному розрізі, можна побачити, що цей актив вміє зберігати середню вартість на ринку, незважаючи на різкі коливання у певні періоди часу. Тобто, якщо 21 квітня 2022 року Tron коштував $0,062, то вже 17 квітня 2023 року він досяг $0,066 . Такі показники явно говорять про стійкість «монети».

Токен TRON демонструє стабільний курс впродовж року

Чому курс TRON веде себе спокійно

Рішення Binance.US не має глобального впливу на токен. Фото: ua.depositphotos.com

Стабільна поведінка TRX не дивує, оскільки на курс впливає декілька факторів.

Перше. Сам засновник «монети» TRX Джастін Сан вважає, що зняття з торгів активу на платформі Binance.US суттєво не впливає на індустрію . Його думку опублікувало видання The Block.

Я хочу зазначити, що це відносно невеликий вплив на ринок TRX, оскільки обсяг торгів Binance.US становить менше $2 млн. Поточний загальний обсяг торгів TRX становить близько $400 млн на день. Джастін Сан засновник TRON

Друге. Хоча токен TRON більше не торгується на криптобіржі Binance.US, «монета» як і раніше знаходиться у лістингу платформи Binance.com . Цю інформацію виданню Delo.ua підтвердили у прес-службі проекту Binance.сом станом на 17 квітня.

«Binance.com і Binance.US є окремими юридичними особами. Binance.US працює незалежно від Binance.com», - зазначили Delo.ua у прес-службі Binance.сом.

На жаль, на наш запит прес-служба проекту Binance.US на надала відповідей.

Також Delo.ua подивилося, як торгується пара TRX/USDT на криптобіржі Binance.com . В цілому, угоди проходили доволі спокійно та не було помітно якихось панічних дій з боку інвесторів.

17 квітня торги TRX відбувалися на Binance.com у спокійному режимі

Третє. Досі достеменно не відомо, чому ж саме платформа Binance.US відмовилася торгувати TRON у США . У компанії офіційно не назвали причин, що спровокували це рішення.

Що думають аналітики

Експерти крипторинку впевнені, що проект TRON став проблемним для Binance.US через велику увагу до «монети» з боку регуляторних органів США.

«Токен Tron TRX було виключено зі списку Binance.US. Це сталося через кілька тижнів після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Джастіна Сана з Tron через звинувачення у продажу та роздачі незареєстрованих цінних паперів, шахрайстві та маніпулюванні ринком з використанням токена TRX», - пояснює аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак.

Згоден з цим й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, який назвав рішення Binance.US політичним та репутаційним.

Подивимося, як поводитимуться інші біржі. Тут також важливо першим зреагувати на подію, хто останній – той гасить світло – отримує найгірші котирування. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Варто зазначити, що у квітні в соцмережі «Твіттер» з’явилися чутки про те, що засновник Tron Джастін Сан був заарештований у Гонконгу з невідомих причин. Але підприємець спростував чутки, написавши у “Твіттері” цифру 4-ре, що означає фейкові новини.

Також після рішення Binance.US відмовитися від торгів TRX стало відомо, що SEC викликає Джастіна Сана до суду, щоб він дав свідчення у справі про незаконну торгівлю “монетами”. Топ-менеджер має 21 день, щоб надати відповідь. Інакше суд планує винести заочне рішення по цій справі. Воно передбачає «покарання, пов’язане з ймовірними порушеннями законодавства про цінні папери».

Тож треба спостерігати за тим, як далі будуть розвиватися події.

На що мають звернути увагу інвестори

Експерти рекомендують слідкувати за криптоновинами. Джерело: depositphotos

Посилення уваги регуляторних органів США до Binance.US та токену Tron має навчити інвесторів ретельно слідкувати за новинами на крипторинку, вважає Максим Орищак.

На його думку, питання регулювання саме у США є вагомим аргументом для коливання цін на різні активи. Тому новини регулювання мають бути у фокусі нарівні зі статистичними даними з Америки.

Як видно з прикладу TRX, різкі заборони ходіння активу можуть статися будь-якої миті. На майбутнє це потужний сигнал, що при появі поганих юридичних новин про якийсь із проектів, трейдери-спекулянти позбавлятимуться токена, тож ціна різко йтиме вниз. Максим Орищак аналітик "Центр біржових технологій"

Але загалом Орищак вважає TRON гідним проектом, тож не варто відмовлятися від цієї «монети» у своєму портфелі.

«Маніпулювання ринком або відмивання грошей – це проблеми, які не влаштовують уряд, але не важливі для тих, хто працює з цим інструментом. І поки немає єдиної системи регулювання крипторинка по всьому світу, подібні випадки відбуватимуться, але без руйнівних штрафних санкцій закриття компаній чекати не варто», - говорить експерт.

Як же захистити криптопортфель від поганих новин? Орищак рекомендує моніторити інформаційне поле навколо тих «монет», що цікаві для інвестування.

Потрібно підписатися на всі новинні розсилки та соцмережі крипторинку, офіційні паблики проекту, куди ви інвестували гроші, та органи, що регулюють індустрію. Максим Орищак аналітик "Центр біржових технологій"

Як захистити криптогроші від ризиків

Ринок криптовалют «лихоманить» щодня, тож в нагоді стануть поради щодо захисту цифрових активів від різноманітних форс-мажорів. Юристка Stron Legal Services Каріна Клименко зібрала топ-5 корисних рекомендацій, які допоможуть зберегти крипту.

Перше. Користуйтеся "холодними" гаманцями .

Що таке "холодні" гаманці Це апаратні пристрої, які зберігають ваші криптогроші офлайн. Вони забезпечують більший рівень безпеки порівняно з "гарячими" гаманцями, які підключаються до Інтернету. Для доступу до криптогрошей в "холодному" гаманці потрібен фізичний доступ до пристрою, що робить його менш вразливим до хакерських атак.

Друге. Зберігайте приватні ключі офлайн.

Що таке приватний ключ Це інформація, яка дає доступ до криптогрошей. Зберігання приватного ключа офлайн (на паперовому носії) зменшує його вразливість до хакерських атак.

Третє. Не довіряйте криптогроші недостовірним інтернет-ресурсам .

Перед тим, як вкладати гроші в криптовалюту, потрібно переконатися, що ви користуєтеся надійним інтернет-ресурсом. Перевірте репутацію біржі або гаманця, який використовуєте. Каріна Клименко Юристка Stron Legal Services

Четверте. Користуватися сильними паролями та двофакторною автентифікацією . Це допоможе посилити захист від хакерських атак. Зокрема, двофакторна автентифікація додає додатковий шар захисту, вимагаючи підтвердження вхідних даних через додатковий крок, такий як, наприклад, відправка коду на ваш телефон.

П’яте. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення .

Фото: ua.depositphotos.com