Федеральні органи США подали до суду на криптогіганта Binance

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, її співзасновника Чанпена Чжао, звинувативши його в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.

Ця заявка може погіршити роботу біржі та потенційно є лише першим залпом регулятивних репресій проти найбільшої у світі криптобіржі. Позов також стосується Семюеля Ліма, колишнього директора компанії, якого звинувачують у пособництві, повідомляє CFTC.

Згідно зі скаргою, Binance пропонувала та виконувала транзакції товарних деривативів для та для громадян США з липня 2019 року по теперішній час. Програма відповідності Binance була неефективною, і за вказівкою Чжао Binance наказала своїм співробітникам і клієнтам обійти засоби контролю відповідності, щоб максимізувати корпоративні прибутки. Binance навмисно не прозоро керували централізованою платформою для торгівлі і нехтуювали положеннями Закону про товарні біржі (CEA), беручи участь у розрахованій стратегії регуляторного арбітражу в своїх комерційних інтересах.

CFTC вимагає відкликання цивільних грошових стягнень, постійної заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійної заборони на подальші порушення положень CEA.

"Я чітко заявив, що CFTC продовжуватиме використовувати всі свої повноваження для виявлення та припинення неправомірної поведінки на нестабільному та ризикованому ринку цифрових активів. Binance знала, що порушує правила CFTC, активно працюючи над тим, щоб зберегти потік грошей", – сказав голова CFTC Ростін Бенам.

Регулятор заявляє, що Binance і Чжао вжили заходів, щоб цілеспрямовано приховати, де розташовані дочірні компанії біржі. Це було частиною більшої стратегії, яка, за словами Чжао, була спробою "зберегти країни чистими", як стверджував регулятор у заяві.

У скарзі також стверджується, що протягом більшої частини відповідного періоду Binance не вимагала від своїх клієнтів надавати будь-яку інформацію для підтвердження особи перед торгівлею на платформі, незважаючи на цей юридичний обов’язок і не впровадила базові процедури відповідності, спрямовані на запобігання та виявлення фінансування тероризму та відмивання грошей.

Зазначається, що навіть після того, як Binance нібито заборонила клієнтам із США торгувати на своїй платформі, компанія все одно інструктувала своїх клієнтів – зокрема цінних VIP-клієнтів із США – щодо найкращих методів ухилення від контролю.

Позов, полданий на компанію, позначився на стані криптовалюти. Bitcoin різко подешевшав майже на тисячу доларів, але пізніше частково стабілізувався.