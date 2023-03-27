Федеральные органы США подали в суд на криптогиганта Binance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао, обвинив его в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.

Эта заявка может ухудшить работу биржи и потенциально является первым залпом регулятивных репрессий против крупнейшей в мире криптобиржи. Иск также касается Сэмюэля Лима, бывшего директора компании, обвиняемого в пособничестве, сообщает CFTC.

Согласно жалобе, Binance предлагала и выполняла транзакции товарных деривативов для и граждан США с июля 2019 года по настоящее время. Программа соответствия Binance была неэффективна, и по указанию Чжао Binance приказала своим сотрудникам и клиентам обойти средства контроля соответствия, чтобы максимизировать корпоративные доходы. Binance намеренно не прозрачно управляли централизованной платформой для торговли и пренебрегали положениями Закона о товарных биржах (CEA), участвуя в рассчитанной стратегии регуляторного арбитража в своих коммерческих интересах.

CFTC требует отзыва гражданских денежных взысканий, постоянного запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения положений CEA.

"Я четко заявил, что CFTC будет продолжать использовать все свои полномочия для выявления и прекращения неправомерного поведения на нестабильном и рискованном рынке цифровых активов. Binance знала, что нарушает правила CFTC, активно работая над тем, чтобы сохранить поток денег", – сказал глава CFTC Ростин Беном.

Регулятор заявляет, что Binance и Чжао приняли меры, чтобы целенаправленно скрыть, где находятся дочерние компании биржи. Это была часть большей стратегии, которая, по словам Чжао, была попыткой "сохранить страны чистыми", как утверждал регулятор в заявлении.

В жалобе также утверждается, что в течение большей части соответствующего периода Binance не требовала от своих клиентов предоставлять какую-либо информацию для подтверждения личности перед торговлей на платформе, несмотря на эту юридическую обязанность и не внедрила базовые процедуры соответствия, направленные на предотвращение и выявление финансирования. терроризма и отмывание денег.

Отмечается, что даже после того, как Binance якобы запретила клиентам из США торговать на своей платформе, компания все равно инструктировала своих клиентов – в частности, ценных VIP-клиентов из США – относительно лучших методов уклонения от контроля.

Иск, поданный на компанию, сказался на состоянии криптовалюты. Bitcoin резко подешевел почти на тысячу долларов, но позже частично стабилизировался.