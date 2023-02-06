Binance призупиняє перекази в доларах США за допомогою банківських рахунків

Одна з найбільших криптовалютних бірж Binance планує з середи, 8 лютого, тимчасово призупинити надання послуг з відкриття депозитів та зняття доларів США за допомогою банківських рахунків і найближчим часом працюватиме над відновленням роботи послуги.

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Про це компанія повідомила профільному виданню CoinDesk.

"Ми тимчасово призупиняємо банківські перекази в доларах США з 8 лютого. Лише 0,01% активних користувачів щомісяця використовують банківські перекази в доларах США. Клієнтів про це сповіщають безпосередньо", — сказав представник Binance.

Водночас інші методи купівлі та продажу криптовалюти Binance залишаються незмінними, включаючи банківський переказ з використанням однієї з фіатних валют, які підтримує біржа (включаючи євро).

Також залишається незмінним процес купівлі та продажу криптовалюти за допомогою кредитної картки, дебетової картки, Google Pay і Apple Pay. і через наш P2P-маркетплейс Binance.

Про причини призупинення переказів в доларах США за допомогою банківських рахунків не повідомляється. Однак у січні Binance заявила, що банківський партнер компанії Signature Bank оброблятиме транзакції користувачів, лише якщо вони перевищуватимуть 100 000 доларів США. Нью-йоркський банк заявив у грудні, що має намір скоротити депозити криптовалютних клієнтів на 10 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що у 2022 році криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Тоді мільярдер втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Після цього на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.