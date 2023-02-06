Binance приостанавливает переводы в долларах США с помощью банковских счетов

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance планирует со среды, 8 февраля, временно приостановить предоставление услуг по открытию депозитов и снятию долларов США с помощью банковских счетов и в ближайшее время будет работать над возобновлением работы услуги.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом компания сообщила профильному изданию CoinDesk.

"Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля. Лишь 0,01% активных пользователей ежемесячно используют банковские переводы в долларах США. Клиентов об этом извещают напрямую", - сказал представитель Binance.

В то же время другие методы купли и продажи криптовалюты Binance остаются неизменными, включая банковский перевод с использованием одной из фиатных валют, поддерживаемых биржей (включая евро).

Также остается неизменным процесс купли и продажи криптовалюты с помощью кредитной карты, дебетовой карты, Google Pay и Apple Pay и через P2P-маркетплейс Binance.

О причинах приостановки переводов в долларах США с помощью банковских счетов не сообщается. Однако в январе Binance заявила, что банковский партнер компании Signature Bank будет обрабатывать транзакции пользователей только если они будут превышать 100 000 долларов США. Нью-Йоркский банк заявил в декабре, что намерен сократить депозиты криптовалютных клиентов на 10 миллиардов долларов.

Напомним, что в 2022 году криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обрушилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Тогда миллиардер потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. После этого на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.