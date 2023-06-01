Binance розпочала масові скорочення працівників

Найбільша криптобіржа світу Binance розпочала звільняти працівників. Китайський репортер Wu Blockchain повідомив , що Binance планує звільнити в червні п'яту частину всіх працівників. При цьому, штат компанії налічує 8000 осіб.

Відповідаючи на твіт Wu Blockchain про звільнення в Binance, представник біржі сказав, що вони періодично перевіряють, як найкраще розподілити таланти працівників між командами і забезпечуючи їх певними ресурсами.

"Іноді це неминуче призводить до звільнення деяких співробітників, які можуть погано працювати або не відповідати культурі", - зазначили в компанії.

Там додали, що йдеться більше про переоцінку досвіду і можливостей працівників на критично важливих посадах, а не про масові звільнення. Компанія буде намагатися заповнити звільнені місця.

Видання The Block пише, що інформація про звільнення з’явилася через два місяці після того, як Binance заявила, що не планує скорочувати працівників. У березні повідомлялося, крипробіжа відкриє додатково 500 вакансій до кінця червня.

У травні для регулювання криптовалютних активів країни Європейського Союзу підтримали комплексний набір правил, які, розроблені спільно з Європейським парламентом.

Джерело фото: ua.depositphotos.com