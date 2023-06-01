Binance начала массовые сокращения работников

Крупнейшая криптобиржа мира Binance начала увольнять работников. Китайский репортер Wu Blockchain сообщил, что Binance планирует уволить в июне пятую часть всех работников. При этом штат компании насчитывает 8000 человек.

Отвечая на твит Wu Blockchain об увольнении в Binance, представитель биржи сказал, что они периодически проверяют, как лучше распределить таланты работников между командами и обеспечивая их определенными ресурсами.

"Иногда это неизбежно приводит к увольнению некоторых сотрудников, которые могут плохо работать или не соответствовать культуре", - отметили в компании.

Там добавили, что речь идет больше о переоценке опыта и возможностей работников на критически важных должностях, а не о массовых увольнениях. Компания будет пытаться заполнить освободившиеся места.

Издание The Block пишет, что информация об увольнении появилась через два месяца после того, как Binance заявила, что не планирует сокращать работников. В марте сообщалось, крипробеж откроет дополнительно 500 вакансий до конца июня.

В мае для регулирования криптовалютных активов страны Европейского Союза поддержали комплексный набор правил, разработанных совместно с Европейским парламентом.

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