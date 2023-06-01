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Binance начала массовые сокращения работников
Крупнейшая криптобиржа мира Binance начала увольнять работников. Китайский репортер Wu Blockchain сообщил, что Binance планирует уволить в июне пятую часть всех работников. При этом штат компании насчитывает 8000 человек.
Отвечая на твит Wu Blockchain об увольнении в Binance, представитель биржи сказал, что они периодически проверяют, как лучше распределить таланты работников между командами и обеспечивая их определенными ресурсами.
"Иногда это неизбежно приводит к увольнению некоторых сотрудников, которые могут плохо работать или не соответствовать культуре", - отметили в компании.
Там добавили, что речь идет больше о переоценке опыта и возможностей работников на критически важных должностях, а не о массовых увольнениях. Компания будет пытаться заполнить освободившиеся места.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Издание The Block пишет, что информация об увольнении появилась через два месяца после того, как Binance заявила, что не планирует сокращать работников. В марте сообщалось, крипробеж откроет дополнительно 500 вакансий до конца июня.
В мае для регулирования криптовалютных активов страны Европейского Союза поддержали комплексный набор правил, разработанных совместно с Европейским парламентом.
Фото: ua.depositphotos.com