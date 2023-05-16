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Страны ЕС утвердили первые в мире всеобъемлющие криптовалютные правила
Страны Европейского Союза во вторник, 16 мая, оказали окончательную поддержку первому в мире комплексному набору правил для регулирования криптовалютных активов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на встрече министров финансов ЕС в Брюсселе были одобрены правила, разработанные совместно с одобрившим их в апреле Европейским парламентом.
Как пишет издание, регулирование криптовалют стало более актуальным для регуляторов после крушения криптобиржи FTX .Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Последние события подтвердили настоятельную потребность во введении правил, которые будут лучше защищать европейцев, инвестировавших в эти активы, и предотвращать злоупотребление криптоиндустрией с целью отмывания денег и финансирования терроризма", — сказала председатель финансовой ведомства Швеции Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции.
Принятые правила требуют, чтобы фирмы, желающие выпускать, торговать и защищать криптоактивы, токенизированные активы и стейблкойны в 27 странах Евросоюза, должны получить лицензию.
Криптокомпании заявляют, что они хотят уверенности в регулировании, оказывая давление на страны, чтобы они копировали правила ЕС, а на регуляторов – чтобы они разработали глобальные нормы трансграничной деятельности.
Британия наметила поэтапный подход, начиная со стейблкоинов и расширяя его на неподкрепленные криптоактивы позже, но четкого графика введения правил нет.
Соединенные Штаты сосредоточились на использовании действующих правил ценных бумаг для принудительных действий в секторе, пока они решают, вводить ли новые правила и кто будет их применять.
Напомним, недавно комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, обвинив ее в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.