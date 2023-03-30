Хабар у $40 млн: засновник FTX спростовує свою вину у підкупі чиновників

Засновник криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід у четвер не визнав себе винним за новими звинуваченнями США про підкуп китайської влади та порушення законів про фінансування передвиборчої кампанії.

Колишнього голову біржі, яка потерпіла колапс, заарештували у грудні 2022, але випустили під заставу у 250 млн доларів. Наразі, прокурори США інкримінують йому дванадцять злочинів, в тому числі банківське шахрайство, змову і підкуп влади, пише Reuters.

Згідно їз законодавством США, якщо провину 31-річного Бенкмана-Фріда доведуть, йому загрожує понад сто років в'язниці. Судовий процес повинен розпочатися 2 жовтня.

За версією слідства, Бенкман-Фрід надіслав хабар $40 млн у криптовалюті китайським чиновникам, щоб відновити доступ до торгових рахунків, які були заморожені правоохоронними органами в країні. Йдеться про облікові записи, пов’язані з Alameda Research, дочірньою компанією FTX.

Звинувачення у шахрайстві проти Банкмана-Фріда висунули після того, коли клієнти FTX почали масово знімати кошти з рахунків і біржа збанкрутіла.

Нагадаємо, після того, як FTX обвалилася, Бенкман-Фрід втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Згодом на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао. Примітно, що нещодавно комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, звинувативши Чжао в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.