Взятка в $40 млн: основатель FTX опровергает свою вину в подкупе чиновников

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид в четверг не признал себя виновным по новым обвинениям США о подкупе китайских властей и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.

Бывший глава биржи, потерпевшей коллапс, был арестован в декабре 2022, но выпущен под залог в 250 млн долларов. Пока прокуроры США инкриминируют ему двенадцать преступлений, в том числе банковское мошенничество, сговор и подкуп власти, пишет Reuters.

Согласно законодательству США, если вину 31-летнего Бенкмана-Фрида докажут, ему грозит более ста лет тюрьмы. Судебный процесс должен начаться 2 октября.

По версии следствия, Бенкман-Фрид направил взятку $40 млн в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы восстановить доступ к торговым счетам, замороженным правоохранительными органами в стране. Речь идет об учетных записях, связанных с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

Обвинения в мошенничестве против Банкмана-Фрида выдвинули после того, как клиенты FTX начали массово снимать средства со счетов и биржа обанкротилась.

Напомним, после того, как FTX обрушилась, Бенкман-Фрид потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. Впоследствии на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао. Примечательно, что недавно комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск в Окружной суд США на криптобиржу Binance, обвинив Чжао в умышленном уклонении от федерального закона и нарушении Закона о товарных биржах.