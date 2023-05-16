Країни ЄС затвердили перші у світі всеосяжні криптовалютні правила

Країни Європейського Союзу у вівторок, 16 травня, дали остаточну підтримку першому в світі комплексному набору правил для регулювання криптовалютних активів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на зустрічі міністрів фінансів ЄС в Брюсселі були схвалені правила, розроблені спільно з Європейським парламентом, який схвалив їх у квітні.

Яки пише видання, регулювання криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптобіржі FTX.

"Останні події підтвердили нагальну потребу в запровадженні правил, які краще захищатимуть європейців, які інвестували в ці активи, і запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей і фінансування тероризму", — сказала Елізабет Свантессон, міністр фінансів Швеції, яка наразі головує в ЄС.

Прийняті правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкойни у 27 країнах Євросоюзу, мають отримати ліцензію.

Криптокомпанії заявляють, що вони хочуть певності в регулюванні, чинячи тиск на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, а на регуляторів – щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.

Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і розширюючи його на непідкріплені криптоактиви пізніше, але чіткого графіка запровадження правил немає.

Сполучені Штати зосередилися на використанні чинних правил щодо цінних паперів для примусових дій у секторі, поки вони вирішують, чи запроваджувати нові правила і хто буде їх застосовувати.

Нагадаємо, нещодавно комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Окружного суду США на криптобіржу Binance, звинувативши її в умисному ухиленні від федерального закону та порушеню Закону про товарні біржі.

Окрім цього, Міністерство юстиції США розслідує можливість використання росіянами компанії Binance Holdings для обходу санкцій шляхом перерахування коштів через найбільшу у світі криптовалютну біржу.

Російські видання, що контролюються урядом країни-агресора, повідомляють, що найбільша криптобіржа Binance скасувала обмеження на граничну вартість активів на балансі криптогаманців, що належать громадянам РФ.