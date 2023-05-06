Криптобіржа Binance могла допомагати РФ обходити санкції: у США почали розслідування

Міністерство юстиції США розслідує можливість використання росіянами компанії Binance Holdings для обходу санкцій шляхом перерахування коштів через найбільшу у світі криптовалютну біржу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, розслідування відділу національної безпеки Мін’юсту США з'ясовує, чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, які були запроваджені через вторгнення РФ в Україну.

За словами одного з джерел Bloomberg, розслідування ведеться паралельно з розслідуванням кримінального відділу.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно вивчає, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

Інше джерело повідомило, що Binance веде переговори з Міністерством юстиції щодо скарг на те, що біржа використовувалася для ухилення від санкцій проти Ірану.

Своєю чергою у Binance заявили, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, у тому числі щодо залучення досвідчених керівників світового класу, щоб докорінно змінити глобальну діяльність Binance", - йдеться у заяві компанії.

Крім того, біржа зазначила, що згідно з протоколами компанії, кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.

Нагадаємо, раніше російські видання, що контролюються урядом країни-агресора, повідомили, що найбільша криптобіржа Binance скасувала обмеження на граничну вартість активів на балансі криптогаманців, що належать громадянам РФ.