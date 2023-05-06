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Бизнес
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Криптобиржа Binance могла помогать РФ обходить санкции: в США начали расследование

США расследуют возможность обхода Россией санкций через криптовалютную биржу Binance
США расследуют возможность обхода Россией санкций через криптовалютную биржу Binance

Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, расследование отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, введенные из-за вторжения РФ в Украину.

По словам одного из источников Bloomberg, расследование ведется параллельно расследованию уголовного отдела.

Служба внутренних доходов, а также федеральные прокуроры проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Комиссия по ценным бумагам и биржам тщательно изучает, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Другой источник сообщил, что Binance ведет переговоры с Министерством юстиции по жалобам на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана.

В свою очередь в Binance заявили, что компания полностью придерживается всех американских и международных финансовых санкций.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, биржа отметила, что согласно протоколам компании каждый клиент должен пройти контроль, включающий проверку страны проживания и личную идентификацию.

Напомним, ранее российские издания, контролируемые правительством страны-агрессора, сообщили, что крупнейшая криптобиржа Binance упразднила ограничение на предельную стоимость активов на балансе принадлежащих гражданам РФ криптогаманцев.

Автор:
Светлана Манько