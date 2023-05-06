Криптобиржа Binance могла помогать РФ обходить санкции: в США начали расследование

Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, расследование отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, введенные из-за вторжения РФ в Украину.

По словам одного из источников Bloomberg, расследование ведется параллельно расследованию уголовного отдела.

Служба внутренних доходов, а также федеральные прокуроры проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Комиссия по ценным бумагам и биржам тщательно изучает, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Другой источник сообщил, что Binance ведет переговоры с Министерством юстиции по жалобам на то, что биржа использовалась для уклонения от санкций против Ирана.

В свою очередь в Binance заявили, что компания полностью придерживается всех американских и международных финансовых санкций.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, биржа отметила, что согласно протоколам компании каждый клиент должен пройти контроль, включающий проверку страны проживания и личную идентификацию.

Напомним, ранее российские издания, контролируемые правительством страны-агрессора, сообщили, что крупнейшая криптобиржа Binance упразднила ограничение на предельную стоимость активов на балансе принадлежащих гражданам РФ криптогаманцев.