Новые правила игры на крипторынке: что регламент МіСА изменит в Европе и Украине?

Регулирование рынка криптовалют началось через 14 лет после внедрения биткоина. Наконец, регламент МіСА стандартизирует и гармонизирует регулирование криптоактивов на уровне всего Европейского Союза.

Какие именно изменения ждут криптоиндустрию

Регламент создаст прозрачную и предполагаемую регуляторную среду для развития технологии блокчейн и криптоактивов в регионе.

Также документ снизит риски регуляторного арбитража. Это когда компании выбирают юрисдикции с более "простым" режимом регулирования, что может привести к снижению конкуренции и несбалансированных рынков.

МіСА урегулирует фундаментальные аспекты функционирования рынка криптоактивов. В частности:

унифицированная классификация типов криптоактивов (e-money токенов, asset-referenced токенов и utility токенов);

унифицированные услуги по криптоактивам (8 основных типов услуг);

установлены требования к поставщикам услуг с криптоактивами, поэтому в большинстве случаев возникает необходимость получать лицензии и регистрировать офисы в ЕС.

Целью МіСА является также учесть динамику крипторынка за последний год. Этот период характеризовался сногсшибательными падениями одних из самых известных криптопроектов, начиная от алгоритмического стейблкоина Terra Luna и заканчивая печально известной крипобиржей FTX.

Также регламент сбалансирует права поставщиков услуг и инвесторов. Так, документ устанавливает требования к минимальному уставному капиталу, корпоративному управлению, страхованию и раскрытию информации поставщиками криптоуслуг.

Что не менее важно, MiCA вводит запреты и ограничения для злоупотребления и манипулирования рынком, которые присущи сфере традиционных финансов по регламенту ЕС о злоупотреблениях на рынке (Market Abuse Regulation), хотя и в упрощенном виде.

Как регламент МіСА повлияет на Украину

Гармонизация правового режима криптоактивов в Украине и ЕС является ключевым условием развития украинского крипторынка. Это особенно важно в контексте евроинтеграционных планов Украины и масштабности национального крипторынка. Как следствие, текущая версия национального закона "О виртуальных активах" должна адаптироваться под требования МіСА и, по словам регулятора, соответствующая работа уже ведется.

В то же время имплементация стандартов МіСА в национальном законе не снимает вопрос налогообложения рынка виртуальных активов или даже освобождения от налогообложения, что является ключевым для его надлежащего функционирования. Таким образом, изменения в национальный закон должны быть синхронизированы с соответствующими новациями в Налоговом кодексе Украины.

Какие нюансы должно учитывать украинское законодательство

Национальный закон должен учесть высокие стандарты регламента МіСА для регулирования украинского крипторынка. Однако следует помнить, что МіСА не регулирует и не имеет целью урегулировать абсолютно все типы активов, созданных и функционирующих с применением технологии распределенного реестра (DLT), как это характерно, например, для текущего закона "О виртуальных активах".

В частности, МіСА не затрагивает вопросы регулирования криптоактивов, которые классифицируются как финансовые инструменты и подпадают под отдельную директиву ЕС "О рынках финансовых инструментов II" (MiFID II).

Также регламент МіСА предусматривает специфическое регулирование e-money токенов. Это фактически электронные деньги на основе блокчейн. В данном случае для регулирования существует отдельная директива ЕС "Об электронных деньгах 2" (EMD2).

Упомянутые инструменты имеют специфические правовые режимы и на уровне украинского законодательства. Как следствие, полная гармонизация законодательства Украины и ЕС в сфере виртуальных активов потребует дополнительного внимания регулятора и законодателей к отраслевой специфике регулирования отдельных виртуальных активов в ЕС.

При этом следует помнить, что применение технологии распределенного реестра (DLT) позволило создать отрасль децентрализованного финансирования. Это когда нет единого центра эмиссии денежных знаков или других инструментов обмена. Поэтому эффективное регулирование в этой сфере должно исходить не из централизации требований, а из фиксации децентрализованного характера таких инструментов.