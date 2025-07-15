Военные стартапы с ИИ: Минобороны объявило о запуске программы K4 Startup Studio

Министерство обороны Украины объявляет старт программы K4 Startup Studio, направленной на развитие военных стартапов с искусственным интеллектом. Сумма гранта — $250 тысяч за каждое технологическое решение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, целью программы К4, объединяющей разработчиков, военных экспертов и менторов мирового уровня, является создание решений, способных обеспечить технологическое преимущество на поле боя.

"Минобороны определило 4 ключевых челленджа, непосредственно отвечающих на нужды войска. Именно по этим направлениям команды будут подавать свои решения для участия в программе. В то же время они могут предложить собственные идеи ШИ-решений для сферы обороны", — сообщили в ведомстве.

Отбор участников будет проходить в несколько этапов. Среди кандидатов выберут до 10 команд для участия в программе, из которых 4 получат гранты – 250 000 долларов США на каждое технологическое решение.

Каждая команда сначала пройдет программу интенсивного развития в течение четырех месяцев: менторство от ведущих украинских и мировых экспертов, боевое тестирование своих решений и обратную связь непосредственно от военных. После этого участники получат еще шесть месяцев индивидуального сопровождения, которое должно завершиться привлечением инвестиций и заключением гос контракта на закупку.

"У нас есть реальные примеры эффективного применения ИИ в боевых условиях - именно поэтому верим в это направление и привлекаем партнеров к инвестированию в украинские разработки. K4 - это программа для тех, кто готов превратить свой код в оружие в руках наших защитников", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, украинская компания UADamage, входящая в оборонный кластер Brave1, совершила технологический прорыв в сфере разминирования. Ее беспилотник, оснащенный системой искусственного интеллекта, способен обследовать заминированную территорию в 100 раз быстрее, чем это может сделать сапер.