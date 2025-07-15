Оборонный стартап из Украины разрабатывает автономные дроны с поддержкой инвесторов из ЕС и США

Украинский оборонный стартап The Fourth Law (TFL) привлек инвестиции от международных венчурных фондов и частных инвесторов из США, Канады и ЕС для масштабирования производства автономных дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AIN.

The Fourth Law получил финансирование

Стартап The Fourth Law сообщил, что привлек инвестиции для масштабирования разработок в сфере автономных дронов, однако сумма сделки и имена инвесторов не разглашаются.

Ключевым продуктом компании является модуль TFL-1 — решение, обеспечивающее расширенную терминальную наводку и автономное управление дроном. Этот модуль спроектирован с учетом возможности массового производства – до сотен тысяч единиц.

Кроме того, стартап разрабатывает платформу Lupynis-10-TFL-1 – автономную систему UAV/UAS, ориентированную на потребности оборонной сферы.

"Масштабируемая автономия дронов — это ключевая технология обороны в этом десятилетии. Украинские Силы обороны понимают это лучше любого в мире. Мы занимаемся важнейшей работой в своей жизни, и это финансирование — катализатор для усиления обороноспособности Свободного мира. Но ресурсов понадобится еще больше. Право Ярослав Ажнюк.

Что известно о The Fourth Law

The Fourth Law – украинская технологическая компания, основанная в 2023 году в Киеве предпринимателем Ярославом Ажнюком. Сегодня она представлена не только в Украине, но имеет офисы в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки.

Основная специализация компании – разработка и масштабирование решений в сфере автономного управления FPV-дронами двойного назначения. The Fourth Law работает на пересечении инноваций в обороне и робототехнике, сосредотачиваясь на создании высокотехнологичных решений для современного поля боя.

Напомним, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.