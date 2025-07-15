Оборонний стартап з України розробляє автономні дрони з підтримкою інвесторів з ЄС та США

Український оборонний стартап The Fourth Law (TFL) залучив інвестиції від міжнародних венчурних фондів та приватних інвесторів із США, Канади та ЄС для масштабування виробництва автономних дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AIN.

The Fourth Law отримав фінансування

Стартап The Fourth Law повідомив, що залучив інвестиції для масштабування розробок у сфері автономних дронів, однак сума угоди та імена інвесторів не розголошуються.

Ключовим продуктом компанії є модуль TFL-1 — рішення, яке забезпечує розширене термінальне наведення та автономне управління дроном. Цей модуль спроєктовано з урахуванням можливості масового виробництва — до сотень тисяч одиниць.

Окрім того, стартап розробляє платформу Lupynis-10-TFL-1 — автономну систему UAV/UAS, орієнтовану на потреби оборонної сфери.

"Масштабована автономія дронів — це ключова технологія оборони у цьому десятилітті. Українські Сили оборони розуміють це краще за будь-кого у світі. Ми займаємося найважливішою роботою у своєму житті, і це фінансування — каталізатор для посилення обороноздатності Вільного світу. Але ресурсів знадобиться ще більше. Ми маємо випередити ворогів демократії", — прокоментував засновник і CEO The Fourth Law Ярослав Ажнюк.

Що відомо про The Fourth Law

The Fourth Law — українська технологічна компанія, заснована у 2023 році в Києві підприємцем Ярославом Ажнюком. Сьогодні вона представлена не лише в Україні, а й має офіси в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки.

Основна спеціалізація компанії — розробка та масштабування рішень у сфері автономного управління FPV-дронами подвійного призначення. The Fourth Law працює на перетині інновацій в обороні та робототехніці, зосереджуючись на створенні високотехнологічних рішень для сучасного поля бою.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.