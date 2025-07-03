Оборонні можливості: промисловість України готова до виробництва 10 млн дронів щорічно

Українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони України Рустема Умєрова.

Виробництво дронів в Україні

Україна активно розвиває оборонні індустріальні проєкти як на внутрішньому ринку, так і у співпраці з міжнародними партнерами.

Під час зустрічі з представниками понад 20 провідних німецьких оборонних компаній у Києві було представлено:

Проєкт із залучення інвестицій у вітчизняне виробництво, зокрема промисловість вже має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування можливе збільшення виробництва сучасних засобів ураження.

Ініціативу спільного виробництва озброєння за форматом "Рамштайн", що поєднує українські технології з потужностями партнерів для масштабного забезпечення Збройних сил України необхідною технікою.

"Наша мета – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції і створення спільних підприємств", - наголосив Умєров.

Крім того, Умєров підкреслив, що Україна потребує підтримки за низкою напрямків:

дрони та далекобійне озброєннязасоби радіоелектронної боротьби;

системи зв’язкупротиповітряна оборонабронетехнікапрограмне забезпечення.

Нагадаємо, на Міжнародний інноваційний конкурс НАТО, організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти розробники подали 162 пропозиції. Серед заявок – 42 проєкти рішень від українських розробників. Конкурс був присвячений боротьбі з FPV-дронами, що керуються через оптоволокно.