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Оборонні можливості: промисловість України готова до виробництва 10 млн дронів щорічно

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Українські дрони

Українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони України Рустема Умєрова.

Виробництво дронів в Україні

Україна активно розвиває оборонні індустріальні проєкти як на внутрішньому ринку, так і у співпраці з міжнародними партнерами.

Під час зустрічі з представниками понад 20 провідних німецьких оборонних компаній у Києві було представлено: 

  • Проєкт із залучення інвестицій у вітчизняне виробництво, зокрема промисловість вже має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування можливе збільшення виробництва сучасних засобів ураження.
  • Ініціативу спільного виробництва озброєння за форматом "Рамштайн", що поєднує українські технології з потужностями партнерів для масштабного забезпечення Збройних сил України необхідною технікою.

"Наша мета – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції і створення спільних підприємств", - наголосив Умєров.

Крім того, Умєров підкреслив, що Україна потребує підтримки за низкою напрямків:

  • дрони та далекобійне озброєннязасоби радіоелектронної боротьби; 
  • системи зв’язкупротиповітряна оборонабронетехнікапрограмне забезпечення.

Нагадаємо, на Міжнародний інноваційний конкурс НАТО, організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти  розробники подали 162 пропозиції. Серед заявок – 42 проєкти рішень від українських розробників. Конкурс був присвячений боротьбі з FPV-дронами, що керуються через оптоволокно. 

Автор:
Ольга Опенько