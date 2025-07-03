Уряд оновив правила закупівель БпЛА: дозволено коригувати техумови та ціни

Уряд дозволив вносити зміни до технічних характеристик і ціни в уже укладених держконтрактах на постачання безпілотників та засобів РЕБ. Це дасть змогу виробникам оперативно адаптувати продукцію до потреб фронту за погодженням із держзамовником.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Нові умови для держконтрактів на БпЛА

Під час виконання державного контракту тепер дозволено вносити зміни до технічних характеристик продукції. Такі коригування мають бути обґрунтованими та підтвердженими відповідною документацією.

На підставі змінених технічних вимог також можливе одноразове коригування ціни контракту — виключно на запит держзамовника та за наявності оновленого розрахунку. У разі потреби може знадобитися експертний висновок або звіт про оцінку.

Максимально допустиме підвищення ціни становить 20% від початкової, а прибуток виробника не має перевищувати 25%.

Таке рішення дає змогу гнучко вдосконалювати продукцію відповідно до поточних вимог фронту. Виробники та замовники отримали механізм внесення змін у контракти вже на етапі їх реалізації, що сприятиме більш точному задоволенню потреб оборонного сектору.

Нагадаємо, у червні Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків зброї, більшість – українського виробництва.