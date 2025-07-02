У червні Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків зброї, більшість – українського виробництва

У червні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Найбільшу частку серед новинок становлять безпілотні авіаційні комплекси (близько 50 одиниць), зокрема дрони з керуванням по оптоволокну, які демонструють стабільне зростання: лише з початку року допущено до експлуатації понад 70 таких зразків.

Також у червні були кодифіковані боєприпаси (значна частина — для БПЛА), інженерні засоби, наземні роботизовані системи (понад 10) та зразки РЕБ/РЕР.

Усього з початку 2025 року допущено до використання понад 600 нових зразків ОВТ, що майже удвічі перевищує показники першого півріччя 2024 року (понад 300). Арсенал дронів за шість місяців цього року поповнився більш як на 270 зразків, що майже втричі більше, ніж торік.

Також до обліку внесено 8 зразків бронетехніки та бойових модулів, близько 30 інженерних засобів та понад 30 наземних роботизованих платформ.

Додамо, що протягом лютого 2025 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.