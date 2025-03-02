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У лютому Міноборони кодифікувало понад 100 нових зразків зброї і техніки

У лютому Міноборони кодифікувало понад 100 нових зразків зброї і техніки
Фото: Міноборони

Протягом лютого 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє Міноборони.

Для порівняння, у лютому минулого року цей показник становив близько 60 одиниць, і лише третина з них була виготовлена в Україні.

Серед нових зразків, що пройшли кодифікацію, є безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, автотехніка та авіаційне обладнання.

З початку року у Силах оборони вже прийняли на озброєння понад 10 нових безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

"Ми мусимо виграти технологічну гонку у ворога. Українські безпілотники, системи РЕБ, розвідки, засоби ураження мають переважати за своїми ТТХ ворожі зразки. Арифметика війни в нашому випадку це про підвищення летальності та ефективності використання засобів", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

За його словами, сучасні зразки озброєння швидко змінюють хід бойових дій. Повітряні дрони виконують розвідку, забезпечують контроль поля бою та самі є засобами ураження, а безпілотники вартістю 500 доларів знищують ворожу техніку, яка коштує в десятки або навіть сотні разів більше.

Проте, для ефективної боротьби з потужнішим противником Україна має домінувати у впровадженні новітніх військових технологій.

"Українські безпілотники, системи РЕБ та засоби ураження повинні переважати ворожі аналоги. Для нас головне – підвищення летальності та ефективності застосування озброєння", – додав він.

Додамо, у січні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них приблизно 100 вироблені українськими підприємствами.

Автор:
Тетяна Гойденко