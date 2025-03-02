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В феврале Минобороны кодифицировало более 100 новых образцов оружия и техники

В феврале Минобороны кодифицировало более 100 новых образцов оружия и техники
Фото: Минобороны

В феврале 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 100 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 90% – отечественного производства.

Об этом сообщает Минобороны.

Для сравнения, в феврале прошлого года этот показатель составил около 60 единиц, и только треть из них была произведена в Украине.

Среди новых образцов, прошедших кодификацию, беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, системы радиоэлектронной борьбы, средства радиационной, химической и биологической защиты, автотехника и авиационное оборудование.

С начала года в Силах обороны уже было принято на вооружение более 10 новых беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.

"Мы должны выиграть технологическую гонку у врага. Украинские беспилотники, системы РЭБ, разведки, средства поражения должны преобладать по своим ТТХ враждебные образцы. Арифметика войны в нашем случае это о повышении летальности и эффективности использования средств", – отметил замминистра обороны Валерий Чуркин.

По его словам, современные образцы вооружения быстро изменяют ход боевых действий. Воздушные дроны выполняют разведку, обеспечивают контроль поля боя и являются средствами поражения, а беспилотники стоимостью 500 долларов уничтожают вражескую технику, которая стоит в десятки или даже сотни раз больше.

Однако для эффективной борьбы с более мощным противником Украина должна доминировать во внедрении новейших военных технологий.

"Украинские беспилотники, системы РЭБ и средства поражения должны преобладать вражеские аналоги. Для нас главное – повышение летальности и эффективности применения вооружения", – добавил он.

В январе 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны около 130 новых образцов вооружения и военной техники. Из них около 100 произведены украинскими предприятиями.

Автор:
Татьяна Гойденко