Минобороны допустило к эксплуатации универсального наземного робота "Гулливер"

Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны универсальный наземный роботизированный комплекс (НРК) "Гулливер". Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных и тактических условиях.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Функциональные возможности "Гулливера"

Разработанный украинскими инженерами с учетом боевого опыта комплекс выполняет следующие задачи:

доставка боеприпасов, снаряжения и оборудования;

эвакуация раненых;

транспортировка боевых модулей;

выполнение инженерных задач, в том числе минирование.

НРК способен перевозить более 300 кг груза по дорогам с жестким покрытием, а также преодолевать бездорожье с меньшей нагрузкой. Его тяглового усилия хватает, чтобы вытащить из грязи легкий военный внедорожник.

Комплекс компактен – он легко размещается в кузове пикапа. Он способен работать в широком диапазоне температур, преодолевать крутые склоны и проходить труднопроходимые участки местности. Запаса заряда аккумуляторов хватает для транспортировки груза в несколько десятков километров с возвращением назад.

Введение "Гулливера" в войска повысит мобильность и безопасность военных подразделений, позволяя выполнять критически важные задачи без лишнего риска для личного состава.

Напомним, недавно Минобороны кодифицировало и разрешило использование в Силах обороны логистического наземного роботизированного комплекса "Тесля", который предназначен для перевозки грузов в зонах боевых действий.