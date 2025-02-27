- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минобороны допустило к эксплуатации универсального наземного робота "Гулливер"
Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны универсальный наземный роботизированный комплекс (НРК) "Гулливер". Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных и тактических условиях.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Функциональные возможности "Гулливера"
Разработанный украинскими инженерами с учетом боевого опыта комплекс выполняет следующие задачи:
- доставка боеприпасов, снаряжения и оборудования;
- эвакуация раненых;
- транспортировка боевых модулей;
- выполнение инженерных задач, в том числе минирование.
НРК способен перевозить более 300 кг груза по дорогам с жестким покрытием, а также преодолевать бездорожье с меньшей нагрузкой. Его тяглового усилия хватает, чтобы вытащить из грязи легкий военный внедорожник.
Комплекс компактен – он легко размещается в кузове пикапа. Он способен работать в широком диапазоне температур, преодолевать крутые склоны и проходить труднопроходимые участки местности. Запаса заряда аккумуляторов хватает для транспортировки груза в несколько десятков километров с возвращением назад.
Введение "Гулливера" в войска повысит мобильность и безопасность военных подразделений, позволяя выполнять критически важные задачи без лишнего риска для личного состава.
Напомним, недавно Минобороны кодифицировало и разрешило использование в Силах обороны логистического наземного роботизированного комплекса "Тесля", который предназначен для перевозки грузов в зонах боевых действий.