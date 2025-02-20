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Минобороны допустило к эксплуатации гексодрон "Тесля" для логистики на передовой

Минобороны допустило к эксплуатации гексодрон "Тесля" для логистики на передовой
Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использование в силах обороны логистического наземного роботизированного комплекса "Тесля".

Об этом сообщило Минобороны.

Гексодрон "Тесля" – это украинская разработка, предназначенная для перевозки грузов в зонах боевых действий. Он имеет шесть колес с независимыми электродвигателями, что обеспечивает движение даже при повреждении отдельных элементов. Благодаря шестиколесному шасси давление на почву уменьшается, что снижает риск подрыва на минах.

Беспилотник способен преодолевать сложные препятствия, включая холмы и траншеи, а также совершать разворот на месте. Колеса могут быть оснащены безвоздушными шинами, которые остаются работоспособными даже после повреждения.

Комплекс легко транспортируется в кузов военного пикапа или микроавтобуса и может перевозить до 200 кг груза. Он оборудован быстросменным аккумулятором, позволяющим оперативно заменять его в полевых условиях.

Добавим, что в январе 2025 Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны около 130 новых образцов вооружения и военной техники. Из них около 100 произведены украинскими предприятиями.

При этом с начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 900 образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 600 – отечественного производства.

Автор:
Татьяна Гойденко