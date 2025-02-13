Рынок комплектующих для вооружения: что производит Украина

Локализация производства комплектующих является важной составляющей оборонной стратегии Украины. Рынок компонентов активно развивается, обеспечивая производство различных деталей и вооруженных систем.

Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Украинский рынок компонентов

В Украине уже сформировался рынок компонентов, на котором производятся двигатели, корпуса, платы инициации, усилители, пропеллеры, пульты и другие детали. Даже появилось производство камер, отмечает Сметанин.

Более 50 производителей комплектующих для вооружения, в частности БПЛА, НРК, РЭБ/РЭР, объединились для обсуждения своих проблем и разработки решений для некоторых из них:

Во-первых, производителей ознакомили с новым сервисом "Библиотека комплектующих", который уже работает в тестовом режиме. Это закрытая цифровая база данных украинских производителей комплектующих и изделий для вооружения и военной техники.

Во-вторых, анонсировали новые возможности финансовой поддержки производителей совместно с Минэкономики. О каждом направлении будет рассказано подробнее впоследствии.

Украинское оружие должно содержать как можно больше процентов компонентов отечественного производства. Это снизит зависимость от внешних поставщиков и политических факторов, часто на это влияющих. Кроме того, с большим локальным производством мы сможем лучше контролировать качество компонентов, а значит и качество готового изделия, подытожил Сметанин.

Об украинском вооружении

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

А недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использование новые беспилотники Zeus и Hades.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы Baton отечественного производства.