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Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна

Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна
В Україні вже сформувався ринок компонентів.

Локалізація виробництва комплектуючих є важливою складовою оборонної стратегії України. Ринок компонентів активно розвивається, забезпечуючи виробництво різноманітних деталей та систем для озброєння.

Про це інформує міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Український ринок компонентів

В Україні вже сформувався ринок компонентів, на якому виробляються двигуни, корпуси, плати ініціації, підсилювачі, пропелери, пульти та інші деталі. Навіть з'явилося виробництво камер, зазначає Сметанін.

Більше 50 виробників комплектуючих для озброєння, зокрема для БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР, об'єдналися для обговорення своїх проблем та розробки рішень для деяких з них: 

  • По-перше, виробників ознайомили з новим сервісом "Бібліотека комплектуючих", який вже працює в тестовому режимі. Це закрита цифрова база даних українських виробників комплектуючих та їх виробів для озброєння та військової техніки.
  • По-друге, анонсували нові можливості фінансової підтримки виробників спільно з Мінекономіки. Про кожен напрямок буде розказано детальніше згодом.
Фото 2 — Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна
Фото 3 — Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна
Фото 4 — Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна
Фото 5 — Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна
Фото 6 — Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна
Фото 7 — Ринок комплектуючих для озброєння: що виробляє Україна

Українська зброя повинна містити якомога більший відсоток компонентів вітчизняного виробництва. Це знизить залежність від зовнішніх постачальників та політичних факторів, які часто на це впливають. Крім того, з більшим локальним виробництвом ми зможемо краще контролювати якість компонентів, а отже — й якість готового виробу, підсумував Сметанін.

Про українське озброєння

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

А нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.

Зазначимо, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси Baton вітчизняного виробництва. 

Автор:
Ольга Опенько