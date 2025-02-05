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ЗСУ отримають нові безпілотники: Міноборони кодифікувало дрони Zeus і Hades
Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Що відомо про нові безпілотники
Основні характеристики:
- Маневрені FPV-коптери комплексів ZEUS і HADES мають рами різних розмірів.
- Оснащені оптимізованими двигунами та вдосконаленою системою керування.
- Здатні переслідувати та вражати ворожу техніку на високій швидкості.
- Ефективні проти польових укріплень, бронетехніки, живої сили противника.
- Мають підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.
Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва. Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.
Крім того, нещодавно Міноборони кодифікувало та дозволило використовувати в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси "Гімлі", призначені для евакуації й переміщення особового складу, транспортування боєприпасів та інших завдань.