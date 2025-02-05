Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

--0,04

EUR

43,12

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,72

41,70

EUR

43,65

43,50

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЗСУ отримають нові безпілотники: Міноборони кодифікувало дрони Zeus і Hades

ЗСУ отримають нові безпілотники: Міноборони кодифікувало дрони Zeus і Hades
Літальні апарати маловразливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Фото: Міноборони.

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що відомо про нові безпілотники

Основні характеристики: 

  • Маневрені FPV-коптери комплексів ZEUS і HADES мають рами різних розмірів.
  • Оснащені оптимізованими двигунами та вдосконаленою системою керування.
  • Здатні переслідувати та вражати ворожу техніку на високій швидкості.
  • Ефективні проти польових укріплень, бронетехніки, живої сили противника.
  • Мають підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва. Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. 

Крім того, нещодавно Міноборони кодифікувало та дозволило використовувати в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси "Гімлі", призначені для евакуації й переміщення особового складу, транспортування боєприпасів та інших завдань.

Автор:
Ольга Опенько