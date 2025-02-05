ЗСУ отримають нові безпілотники: Міноборони кодифікувало дрони Zeus і Hades

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Що відомо про нові безпілотники

Основні характеристики:

Маневрені FPV-коптери комплексів ZEUS і HADES мають рами різних розмірів.

Оснащені оптимізованими двигунами та вдосконаленою системою керування.

Здатні переслідувати та вражати ворожу техніку на високій швидкості.

Ефективні проти польових укріплень, бронетехніки, живої сили противника.

Мають підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Додамо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" вітчизняного виробництва. Комплекс може застосовуватись, зокрема, для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

Крім того, нещодавно Міноборони кодифікувало та дозволило використовувати в підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси "Гімлі", призначені для евакуації й переміщення особового складу, транспортування боєприпасів та інших завдань.