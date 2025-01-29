Міноборони передало ЗСУ близько 80 нових вантажівок українського виробництва

Міністерство оборони України передало бойовим бригадам близько 80 повнопривідних вантажних автомобілів від українського виробника. Це перша партія транспорту, придбаного в межах одного з контрактів під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Вантажівки, придбані за державний кошт, посилять армію та будуть використовуватися для виконання спеціальних та бойових завдань. В них можна перевозити особовий склад та вантажі військового призначення.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліба Канєвського, державний контракт було укладено в грудні 2024 року. А вже в січні 2025 року ЗСУ отримали майже 80 одиниць вантажної техніки з колісною формулою 4х4 та 6х6. Локалізація виробництва цих автомобілів в Україні перевищує 50%.

"У 2024 році Міноборони зробило акцент на закупівлях під держгарантії військової техніки для тилу: броньовані автомобілі та медеваки, спеціальна вантажна техніка, лазне-пральні комплекси, паливозаправники тощо. У 2025 році сфокусуємося на закупівлі засобів ураження, щоб завдавати якнайбільше шкоди ворогу", – наголосив Гліб Канєвський.

Раніше Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. Очікується, що вироблена продукція буде доставлятися підрозділам ЗСУ, а після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

Також Міноборони презентувало новий "Пакунок пораненого", який у 2025 році отримуватимуть поранені військовослужбовці Збройних сил. До набору увійшли адаптивний одяг, засоби гігієни, спеціальний посуд та інші необхідні предмети — загалом 30 позицій.