Скандал у Міноборони через провал закупівель зброї: виженуть і директорку АОЗ, і заступника міністра

Міністр оборони Рустем Умєров ініціює звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та заміну директорки держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марини Безрукової через ситуацію довкола закупівель. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника міністерства, єдиний критерій, який воно ставить перед АОЗ, є вчасне забезпечення фронту усім необхідним озброєнням в повному обсязі, однак цю роботу було "провалено".

"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", - заявив Умєров.

Він обурився тим, що закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, "чомусь перетворилися на Amazon", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників.

"А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули. Тому я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив цю роботу: подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника Дмитра Кліменкова, а контракт із Мариною Безруковою Міноборони не продовжує", - повідомив чиновник.

Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з наглядової ради АОЗ, яка перед цим вирішила укласти додаткову угоду до контракту з чинною директоркою агенції терміном на один рік попри незгоду міністерства.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління", - обурився Умєров ситуацією в закупівельній організації.

За його словами, перезапуск наглядової ради підприємства відбудеться "найближчим часом". Також він анонсував призначення замість Безрукової Арсена Жумаділова, який з жовтня 2023 року очолює ДП "Державний оператор тилу".

"Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша — лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний. Ми змінюємо систему, щоб результат був на фронті, а не в новинах", - написав міністр, підкресливши, що це "перший і останній пост на тему закупівель озброєння".

Нагадаємо, що з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. У жовтні Безрукова заявляла, що бюджет агенції становить понад 7,8 мільярда доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники. Сама агенція на заяву Умєрова наразі не відреагувала.