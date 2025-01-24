Пішли проти Міноборони: контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель Безруковою продовжили на рік

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала додаткову угоду до контракту із чинною директоркою Мариною Безруковою терміном на 1 рік.

Про це повідомляє Агенція оборонних закупівель.

Зазначається, що додаткову угоду на подовження його дії терміном на один рік підписав голова наглядової ради АОЗ Юрій Джигир.

"В умовах війни дуже важливо зберегти безперервність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього напряму залежить стабільність постачань для ЗСУ та системні кроки щодо реформування системи оборонних закупівель. Тож керуючись виключними правами наглядової ради щодо змін умов контракту керівника, які передбачені як законом, так і нинішньою редакцією статуту АОЗ, було укладено додаткову угоду на подовження терміну дії контракту чинного директора на 1 рік" , — відзначив Джигир.

Відповідно до Закону "Про управління об'єктами державної власності", до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження умов контракту з керівником. Відповідно і строк дії контракту є однією з його умов, яку уповноважена переглядати наглядова рада.

Як наголошується у повідомленні, чинна редакція статуту Агенції не зобов'язує погоджувати свої рішення про зміну умов контракту керівника (зокрема, пролонгацію угоди), з Міністерством оборони України як органом управління.

"Це рішення наглядової ради стосується не конкретного керівника, а АОЗ як інституції, її суб'єктності. І я переконана, що це дуже важлива передумова для того, аби вся система оборонних закупівель України працювала як єдиний механізм: злагоджено, ефективно, підзвітно, керуючись найкращими практиками НАТО та будуючи всю роботу довкола вчасного та якісного забезпечення наших військових" , — зауважила директорка АОЗ Марина Безрукова.

Раніше Міністерство оборони України не погодило рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з чинною директоркою Мариною Безруковою.

Хто така Марина Безрукова

В кінці січня 2024 Марину Безрукову призначили директором АОЗ.

Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).

Із січня 2017 року працювала в НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо.

Має понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.