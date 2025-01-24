Пошли против Минобороны: контракт с директором Агентства оборонных закупок Безруковой продлили на год

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины заключил дополнительное соглашение к контракту с действующей директором Мариной Безруковой сроком на 1 год.

Об этом сообщает Агентство оборонных закупок.

Отмечается, что дополнительное соглашение о продлении его действия сроком на один год подписал председатель наблюдательного совета АОЗ Юрий Джигир.

"В условиях войны очень важно сохранить непрерывность в работе Агентства оборонных закупок, ведь от этого направления зависит стабильность поставок для ВСУ и системные шаги по реформированию системы оборонных закупок. Поэтому руководствуясь исключительными правами наблюдательного совета относительно изменений условий контракта руководителя, предусмотренных как законом, так и и нынешней редакцией устава АОЗ, было заключено дополнительное соглашение на продление срока действия контракта действующего директора на 1 год", — отметил Джигир.

Согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности", к исключительной компетенции наблюдательного совета относится утверждение условий контракта с руководителем. Соответственно и срок действия контракта является одним из его условий, которое уполномочен пересматривать наблюдательный совет.

Как отмечается в сообщении, действующая редакция устава Агентства не обязывает согласовывать свои решения об изменении условий контракта руководителя (в частности, пролонгацию соглашения) с Министерством обороны Украины как органом управления.

"Это решение наблюдательного совета касается не конкретного руководителя, а АОЗ как институции, его субъектности. И я убеждена, что это очень важная предпосылка для того, чтобы вся система оборонных закупок Украины работала как единый механизм: слаженно, эффективно, подотчетно, руководствуясь лучшими практиками НАТО и строя всю работу вокруг своевременного и качественного обеспечения наших военных», — отметила директор АОЗ Марина Безрукова.

Ранее Министерство обороны Украины не согласовало решение наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с действующим директором Мариной Безруковой.

Кто такая Марина Безрукова

В конце января 2024 года Марину Безрукову назначили директором АОЗ.

Безрукова – магистр по финансам (КНУ им. Тараса Шевченко (2001)), специалист по правоведению (КНУ им. Тараса Шевченко (2007)), магистр управления бизнесом – MBA (Киевская школа экономики (2020)).

С января 2017 работала в НЭК "Укрэнерго" на должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д.

Имеет более 20 лет опыта в управлении цепями поставок и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

Напомним, с января 2024 года АОЗ стала единственным закупщиком вооружения для ВСУ. В настоящее время бюджет агентства составляет 7,8 млрд. долларов, а почти 60% поставок обеспечивают украинские производители.