За 10 місяців Міноборони та Мінцифри законтрактували вже 1,6 млн БпЛА

За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1,6 млн одиниць БпЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що із цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення 1,28 мільйона безпілотників на суму понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 940 одиниць дронів.

В числі поставлених безпілотників є моделі, які виконують різні завдання на полі бою. Це глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе), FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки.

В Міноборони зауважують, що широка функціональна специфікація БпЛА забезпечує надійну підтримку бойових підрозділів, допомагаючи швидше реагувати на тактичні та стратегічні виклики.

Також повідомляється, що на 2025 рік Міністерство оборони спільно з Мінцифрою вже законтрактувало 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 млрд грн. Загалом на 2024-2025 роки відомства наразі законтрактували постачання БпЛА на суму майже 147 млрд грн.

До контрактів увійшли дрони всіх основних типів, зокрема глибинні ударні та FPV-камікадзе, розвідувальні літаки та коптери, що дозволить розширити технічні можливості української армії на передовій.

Додамо, що у серпні Кабмін виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.

Також повідомлялося, що від початку 2024 року ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони (АОЗ) законтрактувала вже понад 400 тисяч БпЛА всіх видів - від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.

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