З початку 2024 року Міноборони закупило дронів на 30 млрд гривень, 95% - українські

З початку 2024 року "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони законтрактувала безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та комплексів на загальну суму 30 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Загалом було закуплено понад 350 тисяч дронів, серед яких як популярні серед військових FPV-дрони та "мавіки", так і високовартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, здатні діяти глибоко в тилу ворога.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підкреслив, що 95% закуплених дронів виготовлені українськими виробниками.

"У співпраці з відомствами, які також централізовано закуповують дрони для військових, ми виконуємо стратегічне завдання Президента України в забезпеченні наших військових БпЛА. Важливо також відзначити, що 95% закуплених нами дронів - українського виробництва. Це свідчить про значні досягнення в розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції", – зазначив він.

Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова додала, що вже законтрактовано понад 1,6 мільйона боєприпасів до дронів у вітчизняних виробників. Вона також наголосила, що українські виробники дронів постійно співпрацюють з військовими, враховуючи їхні побажання та змінні умови на полі бою, що робить їх продукцію конкурентоспроможною на ринку.

Додамо, що у березні 2024 року "Агенція оборонних закупівель" оголосила про наміри придбати 4 тисячі дронів через Prozorro.

Загалом Міністерство оборони України анонсувало масштабну закупівлю через "Агенцію оборонних закупівель" 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) за допомогою системи Prozorro. Загальний бюджет складе майже 3 мільярди гривень, а дрони повинні бути поставлені до 31 травня 2024 року.

Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе

У 2024 році Україна зрівнялася з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, які за своїми технічними характеристиками схожі на іранські дрони-камікадзе.

Україна запустила у серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Наразі вони уражають ворожі стратегічні об’єкти на відстані понад 1000 км.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Наразі підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.