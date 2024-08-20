С начала 2024 года Минобороны закупило дронов на 30 млрд гривен, 95% — украинские

С начала 2024 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны законтрактовало беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и комплексов на общую сумму 30 миллиардов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В общей сложности было закуплено более 350 тысяч дронов, среди которых как популярные среди военных FPV-дроны и "мавики", так и высококачественные разведывательные и ударные дроны самолетного типа, способные действовать глубоко в тылу врага.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подчеркнул, что 95% закупленных дронов изготовлены украинскими производителями.

"В сотрудничестве с ведомствами, которые также централизованно закупают дроны для военных, мы выполняем стратегическую задачу Президента Украины в обеспечении наших военных БПЛА. Важно также отметить, что 95% закупленных нами дронов — украинского производства. Это свидетельствует о значительных достижениях в развитии национальных оборонных технологий" и подтверждает высокое качество отечественной продукции", – отметил он.

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова добавила, что уже законтрактовано более 1,6 миллиона боеприпасов к дронам у отечественных производителей. Она также подчеркнула, что украинские производители дронов постоянно сотрудничают с военными, учитывая их пожелания и изменяющиеся условия на поле боя, что делает их продукцию конкурентоспособной на рынке.

Добавим, что в марте 2024 года "Агентство оборонных закупок" объявило о намерениях приобрести 4 тысячи дронов через Prozorro.

В целом Министерство обороны Украины анонсировало масштабную закупку через "Агентство оборонных закупок" 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) с помощью системы Prozorro. Общий бюджет составит около 3 миллиардов гривен, а дроны должны быть поставлены до 31 мая 2024 года.

Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе

В 2024 году Украина сравнялась с Россией по количеству производимых ударных беспилотников, которые по своим техническим характеристикам похожи на иранские дроны-камикадзе.

Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. В настоящее время они поражают враждебные стратегические объекты на расстоянии более 1000 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Теперь предприятия, производящие дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.