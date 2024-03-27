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- Война в Украине
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"Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тысячи дронов через Prozorro
"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины объявило второй этап рамочного соглашения на закупку беспилотных авиационных комплексов. В системе Prozorro опубликованы тендеры на закупку 3000 БпАК типа DJI Mavic 3E и 1000 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal с дополнительными комплектующими.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Отмечается, что на данный момент это пятая часть от 20 000 дронов, которые Агентство запланировало приобрести в рамках рамочных соглашений. Вместе с тем эти объемы могут увеличиться.
"В современной войне дроны – неотъемлемая составляющая. Они становятся нашими глазами и крыльями на поле боя. Активная интеграция беспилотных авиационных комплексов в Вооруженные силы Украины – это шаг вперед в национальной безопасности и обороне", – отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В системе Prozorro опубликовано 15 отборов на поставку 200 БпАК типа DJI Mavic 3E (всего 3000 штук) и 5 отборов на 200 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук).
Ожидаемая стоимость закупок рассчитана на основе цены в 133 тысячи гривен за один Mavic 3Е и 198 тысяч гривен за один Mavic 3 Thermal (без НДС).
В "Агентстве оборонных закупок" отмечают, что для того, чтобы поставлять как можно большее количество дронов для ВСУ, важно максимально эффективно тратить ресурсы.
"И использование Prozorro позволит нам обеспечить конкуренцию поставщиков и получить самые выгодные цены в этих закупках", - подчеркнула директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.
В Минобороны объясняют, что раздел закупки на отдельные отборы по 200 дронов позволит привлечь к закупкам большее количество участников, которые не могут обеспечить все количество, а также диверсифицировать источники поставок. Принять участие в этих закупках смогут все поставщики, прошедшие квалификацию в рамочных соглашениях по закупкам БпАК Mavic 3Е и Mavic 3 Thermal. Податься на них можно в любой момент.
Также в Минобороны подчеркнули, что новая процедура рамочного соглашения в Prozorro позволяет оборонным заказчикам проводить конкурентные закупки, не обнародуя при этом чувствительную информацию. В системе можно будет увидеть ставки участников и цену, полученную в результате торгов, что позволит обществу быть уверенным в отсутствии переплат. В то же время информация о сроках, местах поставки и других условиях закупки, как и кто конкретно участвовал в ней и кто победил, будет доступна только для участников закупки, а также органов контроля и обжалования.
Напомним, сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.
Добавим, что в прошлом году система Prozorro прошла трансформации через военное время и внедрила Prozorro Market. В результате в течение 2023 года объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое, до 480 млрд грн.
Недавно систему Prozorro оснастили новой функцией, позволяющей заказчикам обосновать целесообразность своей закупки.
В планах контракты на сотни тысяч беспилотников
Отмечается, что в течение 2023 года существенно масштабировалось украинское производство БПЛА: 67 моделей украинских БпЛА получили кодификацию, 58 получили госконтракт.
В общей сложности на рынке работает более 200 украинских компаний, которые занимаются БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.
В планах на 2024 год – в разы увеличить количество дронов на фронте, а "Агентство оборонных закупок" уже сейчас заключает долгосрочные контракты.
"Не хочу говорить точную цифру, но речь идет о сотнях тысяч разных типов, под выполнение различных задач. Это без FPV — разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе - это факт сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Что известно об украинских "Шахедах"
Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина на государственном уровне должна наладить массовый выпуск дронов и боеприпасов, стандартизованных к ним. В планах поставить в ВСУ один миллион украинских дронов в 2024 году.
Ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина производит аналог иранских дронов, известных как "Шахеды". По его словам, эти беспилотники используются силами обороны, и даже были задействованы в военных операциях.
Украина разрабатывает и более мощные модели с впечатляющими характеристиками, превышающими возможности "Шахедов". Одним из таких есть беспилотник с рекордной дальностью боевого вылета, которая составляет примерно 1000 километров. Он уже прошел успешные испытания.
Фото: ua.depositphotos.com