Правительство выделило дополнительно 5 млрд грн на закупку ударных дронов для ВСУ

Правительство на заседании 18 марта выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на закупку дронов для ВСУ.

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Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль.

"Каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет идти на усиление нашей обороноспособности", – отметил Шмигаль.

Он добавил, что правительство выделило дополнительные 5 млрд грн сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой.

В свою очередь представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук уточнил, что средства выделены Государственной службе специальной связи и защиты информации.

5 млрд грн пойдут "на приобретение оборудования оборонного назначения с последующей передачей в установленном порядке приобретенного военного имущества в сферу управления органов, осуществляющих руководство военными формированиями".

"В целом на сегодняшний день уже заключены соглашения с производителями БПЛА на сумму около 30 млрд гривен, в процессе находится подготовка контрактов на сумму 14 млрд гривен. И, разумеется, это не исчерпывающий объем, — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она проинформировала, что правительство продолжит как плановое, так и оперативное финансирование закупок беспилотников.

С начала года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала Forbes, что украинские производители уже изготовили около 200 000 FPV-дронов.

Также она добавила, что украинская промышленность готова изготовить более миллиона дронов, как это было заявлено президентом, а также превысить это количество, поскольку в этом году производственные мощности смогут произвести до 2 миллионов дронов различных моделей, включая FPV.

Гвоздяр также отметила, что на данный момент продолжается разработка FPV-дронов типа "крыло" и легких разведывательных дронов, которые могут стать соответствующими моделями Mavic.

Миллион украинских дронов

Президент Владимир Зеленский поставил перед Украиной цель в 2024 году выработать один миллион беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), которые дешевы в изготовлении и имеют огромное количество вооружений обеих сторон на фронте.

При этом он замечал, что также нужно создать новую инфраструктуру для управления дронами и побороть логистические "черные дыры", в которых способны исчезать целые партии отправляемой на фронт техники.

Сам Федоров считает, что план по производству 1 млн FPV-дронов в течение года достаточно реалистичен. Для этого ежедневно надо производить по 2739 дронов и Украина способна сделать даже больше таких аппаратов .

Также в 2024 году Украина изготовит тысячи беспилотников большой дальности, способных наносить глубокие удары по России, и уже имеет до 10 компаний, производящих дроны, что могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга .