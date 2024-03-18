Уряд виділив додатково 5 млрд грн на закупівлю ударних дронів для ЗСУ

Уряд на засіданні 18 березня виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - зауважив Шмигаль.

Він додав, що Уряд виділив додаткові 5 млрд грн сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій.

Своєю чергою представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації.

5 млрд грн підуть "на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею в установленому порядку придбаного військового майна до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями".

"Загалом на сьогодні вже укладено угод з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд гривень, в процесі перебуває підготовка контрактів на суму 14 млрд гривень. І, зрозуміло, це не вичерпний обсяг, — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона проінформувала, що Уряд продовжить як планове, так і оперативне фінансування закупівель безпілотників.

З початку року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла Forbes, що українські виробники вже виготовили близько 200 000 FPV- дронів.

Також вона додала, що українська промисловість готова виготовити понад мільйон дронів, як це було заявлено президентом, і навіть перевищити цю кількість, оскільки цьогоріч виробничі потужності зможуть виробити до 2 мільйонів дронів різноманітних моделей, включаючи FPV.

Гвоздяр також зазначила, що на даний момент триває розробка FPV-дронів типу "крило" та легких розвідувальних дронів, які можуть стати відповідниками моделі Mavic.

Мільйон українських дронів

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль у 2024 році виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.

При цьому він зауважував, що також треба створити нову інфраструктуру для управління дронами та побороти логістичні "чорні діри", у яких здатні зникати цілі партії техніки, яка відправляється на фронт.

Сам Федоров вважає, що план із виробництва 1 млн FPV-дронів протягом року є досить реалістичним. Для цього щодня треба виготовляти по 2739 дронів і Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів.

Також у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.