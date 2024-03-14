ITOXI и Герой Кар способствовали подписанию меморандума между Агентством оборонных закупок и KG Mobility Corp для обеспечения ВСУ транспортом

Агентство оборонных закупок Министерства обороны и корейский производитель автомобилей KG Mobility Corp (SsangYong) подписали меморандум о сотрудничестве в закупке транспорта для нужд Вооруженных Сил Украины.

«Для проведения эффективных закупок пикапов важно налаживать прямое сотрудничество с производителями. Ведь отсутствие дополнительных посредников при заключении контракта позволит нам получать самые выгодные цены и обеспечивать военных больше транспорта», — отметила директор «Агентства оборонных закупок» Марина Безрукова.

Агентство уже наработало предложения по изменениям в законодательство, позволяющие закупать пикапы и другие необходимые для нужд ВСУ товары без уплаты акциза, пошлины и НДС. В планах – подписание нескольких прямых соглашений с крупнейшими пикаповыми производителями, чтобы диверсифицировать риски и обеспечить наилучшие ценовые предложения.

Справка:

Ukrainian ITOXI UA создана с целью усиления сотрудничества между деловыми кругами Украины и Кореи. Целью ITOXI UA является играть ключевую роль в развитии экономического и инвестиционного сотрудничества между Кореей и Украиной. Команда ITOXI готова без устали работать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие и внести свой вклад в безопасность и процветание Украины.

Благотворительный проект Герой Car создал единую национальную платформу по снабжению ВСУ колесным транспортом и уже почти два года снабжает пикапами военных. За это время проект закупил 500 пикапов для войск и наработал глубокую экспертизу в вопросах закупки и поставки автомобилей для ВСУ.