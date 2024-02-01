В Украине работает более 200 компаний, занимающихся БПЛА - Минобороны

В этом году в планах “Агентства оборонных закупок” Министерства обороны Украины контракты на сотни тысяч беспилотников. В настоящее время на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В планах контракты на сотни тысяч беспилотников

Отмечается, что в течение 2023 существенно масштабировалось украинское производство БПЛА: 67 моделей украинских БпЛА получили кодификацию, 58 получили госконтракт.

Всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

В планах на 2024 год – в разы увеличить количество дронов на фронте, а "Агентство оборонных закупок" уже сейчас заключает долгосрочные контракты.

"Не хочу говорить точную цифру, но речь идет о сотнях тысяч разных типов, под выполнение различных задач. Это без FPV — разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе факт сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Дронов нужно больше

По словам вице-премьера Михаила Федорова, в прошлом году 58 украинских производителей дронов получили госконтракты. Всего на рынке работают более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

На встрече с производителями он подчеркнул, что в 2024 году компаниям нужно масштабироваться - "потому что дронов нужно больше". Главная задача сейчас – стандартизация требований и тактико-технических характеристик для дронов.

"В 2022 году мы фактически создали с нуля рынок дронов. Сейчас в нем сотни компаний. Это результат последовательной политики и открытия рынка. Открытый рынок меняет правила игры, и это наша сознательная позиция, чтобы дать возможность войти на него всем, а затем создать конкуренцию. На это и была ставка", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что в 2024 году компаниям нужно масштабироваться — потому что дронов нужно больше.

По словам Федорова, сейчас приоритетные технологии БПЛА для развития:

украинского "Ланцета";

AI для автоматического захвата целей

управляемого боеприпаса;

наведение на РЭБ и удар по ним;

антидроновых решений.

"Это главные задачи от Сил обороны для производителей сейчас. Также активно работаем по треку развития роботизированных платформ, боеприпасов и РЭБ - почти еженедельно новая единица получает кодификацию по стандартам НАТО", - подытожил Федоров.

Что известно об украинских "Шахедах"

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина на государственном уровне должна наладить массовый выпуск дронов и боеприпасов, стандартизованных к ним. В планах поставить в ВСУ один миллион украинских дронов в 2024 году.

Ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина производит аналог иранских дронов, известных как "Шахеды", а также имеет в серийном производстве беспилотник-камикадзе, способный лететь на расстояние до 1000 километров.

По его словам, эти беспилотники используются силами обороны, и даже были задействованы в военных операциях.

Украина разрабатывает и более мощные модели с впечатляющими характеристиками, превышающими возможности "Шахедов".

Одним из таких есть беспилотник с рекордной дальностью боевого вылета, которая составляет примерно 1000 километров. Он уже прошел успешные испытания.

Министерством обороны Украины с начала полномасштабной войны принято на вооружение 28 моделей БпЛА разных типов украинского производства. Ведомство также заключило с рядом украинских компаний контракты на серийное производство 10 моделей БПЛА разных типов.