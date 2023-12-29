В 2023 году объемы закупок у Prozorro выросли втрое

В прошлом году система Prozorro прошла трансформации через военное время, снизила продолжительность процедур и внедрила Prozorro Market. В результате в течение 2023 года объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое, до 480 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"По состоянию на последние месяцы более 80% средств на закупках тратятся именно через систему Prozorro, а значит конкурентным и открытым способом", - сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, возврат вооруженных оборонных закупок Министерства обороны в систему Prozorro также иллюстрирует прозрачность системы публичных закупок. За полгода на этих тендерах удалось сэкономить около 7 млрд грн, или 16% от бюджета.

В целом, за год заказчикам удалось снизить цену своих закупок на 37 млрд грн от ожидаемой стоимости.

Заместитель Министра экономики Надежда Бигун подчеркнула, что закупки, помимо экономии, имеют стратегическое значение для стимулирования внутреннего производства товаров и услуг.

В Минэкономики отмечают, что закупки могут дать толчок локальному бизнесу и производителям, которые готовы присоединяться к восстановлению страны, что будет способствовать поддержке украинских производителей и привлечению дополнительных инвестиций.

В Минэкономики отмечают, что публичные закупки есть и в интересах внутренних производителей, а главная цель государственных закупок – тратить государственные средства на закупки товаров внутреннего производства. В Министерстве утверждают, что это может вернуть до 40% государственных средств обратно в бюджет в виде налогов.

Добавим, что недавно систему Prozorro оснастили новой функцией, которая позволяет заказчикам обосновать целесообразность своей закупки.

Вписать обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок либо до объявления торгов, либо во время или после их проведения. Редактирование поля или предоставление дополнительной информации возможны в любой момент, но на сайте будет отображаться история изменений.