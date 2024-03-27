"Агенція оборонних закупівель" придбає 4 тисячі дронів через Prozorro

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України оголосила другий етап рамкової угоди на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів. У системі Prozorro опубліковані відповідні тендери на закупівлю 3000 БпАК типу DJI Mavic 3E та 1000 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектуючими.

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Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що на даний момент це п’ята частина від 20 000 дронів, які Агенція запланувала придбати в межах рамкових угод. Разом з тим, ці обсяги можуть збільшитися.

"У сучасній війні дрони – невід'ємна складова. Вони стають нашими очима та крилами на полі бою. Активна інтеграція безпілотних авіаційних комплексів у Збройні сили України – це крок вперед у національній безпеці та обороні", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Ілюстрація: Міноборони

Наразі у системі Prozorro опубліковано 15 відборів на постачання 200 БпАК типу DJI Mavic 3E (всього 3000 штук) та 5 відборів на 200 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук).

Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисяч гривень за один Mavic 3Е та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal (без ПДВ).

В "Агенції оборонних закупівель" зазначають, що для того, щоб постачати якомога більшу кількість дронів для ЗСУ, важливо максимально ефективно витрачати ресурси.

"І використання Prozorro дозволить нам забезпечити конкуренцію постачальників та отримати найвигідніші ціни в цих закупівлях", – наголосила директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

У Міноборони пояснюють, що поділ закупівлі на окремі відбори по 200 дронів дозволить залучити до закупівель більшу кількість учасників, які не можуть забезпечити всю кількість, а також диверсифікувати джерела постачання. Взяти участь у цих закупівлях зможуть всі постачальники, які пройшли кваліфікацію в рамкових угодах на закупівлі БпАК Mavic 3Е та Mavic 3 Thermal. Податися на них можна в будь-який момент.

Також у Міноборони наголосили, що нова процедура рамкової угоди в Prozorro дозволяє оборонним замовникам проводити конкурентні закупівлі, не оприлюднюючи при цьому чутливу інформацію. У системі можна буде побачити ставки учасників та ціну, отриману в результаті торгів, що дасть змогу суспільству бути впевненим у відсутності переплат. Водночас інформація про терміни, місця постачання та інші умови закупівлі, як і хто конкретно брав у ній участь і хто переміг, буде доступною лише для учасників закупівлі, а також органів контролю та оскарження.

Нагадаємо, наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Додамо, що минулого року система Prozorro пройшла трансформації через воєнний час та впровадила Prozorro Market. Внаслідок цього, протягом 2023 року обсяги закупівель через систему Prozorro зросли утричі, до 480 млрд грн.

Нещодавно систему Prozorro оснастили новою функцією, яка дозволяє замовникам обґрунтувати доцільність своєї закупівлі.

У планах контракти на сотні тисяч безпілотників

Зазначається, що протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА: 67 моделей українських БпЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт.

Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

У планах на 2024 рік – в рази збільшити кількість дронів на фронті, а "Агенція оборонних закупівель" вже зараз укладає довгострокові контракти.

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Що відомо про українські "Шахеди"

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна на державному рівні повинна налагодити масовий випуск дронів і боєприпасів, які є стандартизованими до них. У планах поставити до ЗСУ один мільйон українських дронів у 2024 році.

Раніше генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що Україна виробляє аналог іранських дронів, відомих як "Шахеди". За його словами, ці безпілотники використовуються Силами оборони, і навіть були задіяні у військових операціях.

Україна розробляє і більш потужні моделі з вражаючими характеристиками, які перевищують можливості "Шахедів". Одним з таких є безпілотник з рекордною дальністю бойового вильоту, яка складає приблизно 1000 кілометрів. Він уже також пройшов успішні випробування.

Фото: ua.depositphotos.com